Deretan Bintang Dunia Pergi Saat Dilatih Pelatih asal Belanda: Kebetulan atau Memang Skema Permainan?

JawaPos.com - Perdebatan soal pengaruh pelatih asal Belanda kembali ramai dibahas di media sosial. Kali ini, sebuah unggahan viral mencoba menghubungkan sejumlah peristiwa hengkangnya pemain bintang dengan keberadaan pelatih berkebangsaan Belanda di klub maupun tim nasional.

Narasi tersebut menyebut beberapa nama besar seperti Juan Roman Riquelme, Angel Di Maria, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Mohamed Salah sebagai “korban” dari pendekatan pelatih Belanda yang dianggap terlalu mengutamakan pemain senegaranya sendiri.

Unggahan itu juga menyeret performa Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang belakangan ikut dikaitkan dengan dominasi figur asal Belanda dalam struktur sepak bola nasional.

Beberapa contoh yang disebut antara lain saat Riquelme meninggalkan Barcelona ketika klub ditangani Louis van Gaal. Hubungan keduanya memang diketahui tidak harmonis karena perbedaan gaya bermain.

Riquelme yang mengandalkan kreativitas dianggap kurang cocok dengan sistem disiplin ketat ala Van Gaal.

Kasus lain terjadi pada Angel Di Maria di Manchester United. Pemain asal Argentina itu sempat tampil menjanjikan di awal musim, namun performanya menurun dan akhirnya hengkang setelah hanya satu musim bersama skuad asuhan Van Gaal.

Hal serupa juga pernah terjadi pada Cristiano Ronaldo dalam periode keduanya di Manchester United di bawah Erik ten Hag.

Ketegangan antara pemain dan pelatih berujung pada perpisahan kontroversial setelah wawancara Ronaldo yang sempat menghebohkan publik sepak bola dunia.