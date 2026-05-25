Laga terakhir Guardiola di Manchester City Berakhir dengan Kekalahan

JawaPos.com - Laga terakhir Pep Guardiola bersama Manchester City berakhir dengan kekalahan. The Citizens takluk 1-2 dari Aston Villa pada pekan ke-38 atau terakhir Liga Inggris 2025/26 di Stadion Etihad, Minggu (24/5).

Antoine Semenyo sempat membuat City unggul sebelum dua gol Ollie Watkins merusak pertandingan emosional yang menutup satu dekade kepemimpinan pelatih asal Spanyol tersebut. Hasil ini membuat Manchester City finis sebagai runner-up di bawah Arsenal dengan 78 poin.

Sementara Aston Villa finis di peringkat keempat sekaligus memastikan tiket Liga Champions musim depan setelah sebelumnya sukses menjuarai Liga Europa, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris dikutip dari Antara.

Manchester City tampil agresif demi memberikan perpisahan manis bagi sang pelatih. Dominasi tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-23 melalui Antoine Semenyo.

Gol bermula dari situasi sepak pojok yang diteruskan di tiang dekat sebelum Semenyo menyambar bola dengan sepakan voli ke gawang Aston Villa. Gol itu menjadi yang ke-17 bagi pemain tersebut di Liga Inggris musim ini.

City terus menguasai jalannya babak pertama lewat penguasaan bola dominan. Namun, Aston Villa tetap berbahaya melalui serangan balik cepat yang beberapa kali merepotkan lini belakang tuan rumah.

Keunggulan 1-0 City bertahan hingga turun minum, tetapi situasi berubah drastis selepas jeda. Aston Villa langsung menyamakan skor pada menit ke-47. Ollie Watkins memanfaatkan sapuan buruk John Stones sebelum menaklukkan James Trafford dan membuat skor kembali imbang 1-1.

Gol tersebut mengubah momentum pertandingan. Villa semakin percaya diri, sedangkan City mulai kehilangan ritme permainan.