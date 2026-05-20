Mikel Arteta Resmi Catat Rekor sebagai Eks Pemain Pertama Juara Premier League sebagai Pelatih

Mikel Arteta (Premier League)
JawaPos.com – Mikel Arteta mencatat sejarah baru setelah menjadi mantan pemain Premier League pertama yang berhasil memenangkan gelar kompetisi tersebut sebagai pelatih.
Dilansir dari laman resmi Premier League pada Rabu (20/5), Keberhasilan tersebut terjadi setelah Arsenal resmi menjuarai Premier League musim 2025/26 dan mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun.
Arteta kini tercatat sebagai manajer ke-13 yang berhasil membawa timnya menjadi juara Premier League sejak kompetisi dimulai pada musim 1992/93.
Keberhasilan Arsenal musim ini juga menjadi pencapaian besar bagi Arteta yang pernah bermain di Premier League bersama Arsenal dan Everton. Sebelum dirinya, belum ada mantan pemain Premier League yang berhasil memenangkan kompetisi sebagai manajer.
Pencapaian tersebut semakin mempertegas status Arteta sebagai salah satu pelatih muda paling berpengaruh di sepak bola Inggris saat ini.
Pada usia 44 tahun dan 54 hari, Arteta menjadi manajer termuda ketiga yang berhasil memenangkan gelar Premier League. Posisi pertama dan kedua masih ditempati oleh José Mourinho yang meraih gelar bersama Chelsea pada usia 42 tahun dan 94 hari serta 43 tahun dan 93 hari.
Dalam rekor tersebut menunjukkan keberhasilan Arteta membangun Arsenal menjadi tim kompetitif di usia kepelatihannya yang relatif muda.
Arteta juga menjadi pelatih asal Spanyol kedua yang berhasil membawa tim menjuarai Premier League. Sebelumnya, pencapaian serupa diraih oleh Pep Guardiola bersama Manchester City dalam beberapa musim terakhir. Keberhasilan ini memperkuat pengaruh pelatih asal Spanyol dalam perkembangan taktik sepak bola Inggris modern.
Secara keseluruhan, Premier League kini telah dimenangkan oleh pelatih dari delapan negara berbeda sejak format kompetisi modern dimulai. Italia masih menjadi negara dengan jumlah pelatih juara terbanyak melalui Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Claudio Ranieri, dan Roberto Mancini.
Namun, pencapaian Arteta tetap menjadi sorotan utama karena berhasil mencetak rekor unik sebagai mantan pemain Premier League pertama yang menjadi juara sebagai pelatih.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK