Mikel Arteta Resmi Catat Rekor sebagai Eks Pemain Pertama Juara Premier League sebagai Pelatih

JawaPos.com – Mikel Arteta mencatat sejarah baru setelah menjadi mantan pemain Premier League pertama yang berhasil memenangkan gelar kompetisi tersebut sebagai pelatih.

Dilansir dari laman resmi Premier League pada Rabu (20/5), Keberhasilan tersebut terjadi setelah Arsenal resmi menjuarai Premier League musim 2025/26 dan mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun.

Arteta kini tercatat sebagai manajer ke-13 yang berhasil membawa timnya menjadi juara Premier League sejak kompetisi dimulai pada musim 1992/93.

Keberhasilan Arsenal musim ini juga menjadi pencapaian besar bagi Arteta yang pernah bermain di Premier League bersama Arsenal dan Everton. Sebelum dirinya, belum ada mantan pemain Premier League yang berhasil memenangkan kompetisi sebagai manajer.

Pencapaian tersebut semakin mempertegas status Arteta sebagai salah satu pelatih muda paling berpengaruh di sepak bola Inggris saat ini.

Pada usia 44 tahun dan 54 hari, Arteta menjadi manajer termuda ketiga yang berhasil memenangkan gelar Premier League. Posisi pertama dan kedua masih ditempati oleh José Mourinho yang meraih gelar bersama Chelsea pada usia 42 tahun dan 94 hari serta 43 tahun dan 93 hari.

Dalam rekor tersebut menunjukkan keberhasilan Arteta membangun Arsenal menjadi tim kompetitif di usia kepelatihannya yang relatif muda.

Arteta juga menjadi pelatih asal Spanyol kedua yang berhasil membawa tim menjuarai Premier League. Sebelumnya, pencapaian serupa diraih oleh Pep Guardiola bersama Manchester City dalam beberapa musim terakhir. Keberhasilan ini memperkuat pengaruh pelatih asal Spanyol dalam perkembangan taktik sepak bola Inggris modern.

Secara keseluruhan, Premier League kini telah dimenangkan oleh pelatih dari delapan negara berbeda sejak format kompetisi modern dimulai. Italia masih menjadi negara dengan jumlah pelatih juara terbanyak melalui Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Claudio Ranieri, dan Roberto Mancini.