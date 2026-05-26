4 Faktor Bruno Fernandes Diakui sebagai Pemain Terbaik Premier League Musim 2025/26

JawaPos.com – Bruno Fernandes diakui sebagai Pemain Terbaik Premier League musim 2025/26 setelah tampil konsisten bersama Manchester United sepanjang musim.

Gelandang asal Portugal tersebut berhasil mengungguli sejumlah nama besar lain dalam daftar nominasi berkat kontribusi pentingnya di lini serang maupun kreativitas permainan tim.

Berikut 4 faktor utama yang membuat Bruno Fernandes layak menerima pengakuan sebagai pemain terbaik Premier musim 2025/26, seperti dilansir dari laman ESPN pada Selasa (26/5).

1. Memecahkan Rekor Assist Premier League dalam Satu Musim

Bruno Fernandes menjadi sorotan utama setelah berhasil mencatatkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Kapten Manchester United itu menciptakan 21 assist, melewati catatan Thierry Henry dan Kevin De Bruyne yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 20 assist. Rekor tersebut menunjukkan peran vital Fernandes sebagai pengatur serangan sekaligus kreator peluang utama tim sepanjang musim.

2. Kontribusi Gol dan Kreativitas Permainan yang Konsisten

Selain menciptakan assist, Fernandes juga mencatat delapan gol di Premier League musim ini untuk membantu produktivitas Manchester United. Statistik menunjukkan dirinya menjadi pemain dengan jumlah peluang terbanyak yang diciptakan sepanjang musim, memperlihatkan dominasi kontribusinya di lapangan. Konsistensi dalam mencetak gol dan menciptakan peluang menjadi salah satu alasan kuat dirinya dipilih sebagai pemain terbaik musim ini.