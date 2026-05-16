FIFA Resmi Gandeng Madonna, Shakira, dan BTS untuk Meriahkan Final Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – FIFA resmi mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu Final Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman The Hollywood Reporter pada Kamis (14/5), Ketiga musisi internasional tersebut akan tampil pada jeda pertandingan final yang berlangsung pada 19 Juli di Stadion MetLife, New Jersey.

Kehadiran Madonna, Shakira hingga BTS menandai pelaksanaan pertunjukan paruh waktu pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia FIFA.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di media sosial pada Rabu malam. Dalam video itu, vokalis Coldplay, Chris Martin, hadir bersama karakter populer seperti Elmo, Miss Piggy, Kermit the Frog, dan Animal. Martin menyebut pertunjukan tersebut akan menjadi simbol kebersamaan di panggung olahraga terbesar dunia.

Madonna, Shakira, dan BTS diproyeksikan menjadi pusat perhatian dalam salah satu acara olahraga paling banyak ditonton secara global. Final Piala Dunia FIFA diperkirakan kembali menarik ratusan juta penonton dari berbagai negara.

Di Amerika Serikat, pertandingan akan disiarkan melalui Fox untuk siaran berbahasa Inggris dan Telemundo untuk siaran berbahasa Spanyol.

Selain menjadi hiburan utama, pertunjukan paruh waktu itu juga akan mendukung penggalangan dana bagi FIFA Global Citizen Education Fund.

Program tersebut bertujuan meningkatkan akses pendidikan berkualitas serta pengembangan sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara. FIFA bekerja sama dengan organisasi Global Citizen dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Konsep pertunjukan paruh waktu sebenarnya mulai diperkenalkan FIFA pada ajang Piala Dunia Antarklub tahun lalu. Saat itu, J Balvin, Doja Cat, dan Tems tampil sebagai pengisi acara di jeda pertandingan. Chris Martin juga diketahui terlibat sebagai kurator dalam penyusunan konsep hiburan tersebut.