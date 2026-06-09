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Risma Azzah Fatin
Rabu, 10 Juni 2026 | 05.19 WIB

FIFA Resmi Rilis 8 Peraturan Baru yang Diterapkan pada Piala Dunia 2026

FIFA World Cup 2026 (Instagram @fifaworldcup) - Image

FIFA World Cup 2026 (Instagram @fifaworldcup)

JawaPos.com – International Football Association Board bersama FIFA mengumumkan sejumlah perubahan penting dalam Peraturan Permainan yang akan mulai diterapkan pada Piala Dunia 2026.

Regulasi baru tersebut dirancang untuk meningkatkan sportivitas, mempercepat jalannya pertandingan, serta mengurangi berbagai bentuk kontroversi di lapangan.

Berikut 8 peraturan baru yang akan menjadi perhatian utama selama Piala Dunia 2026 berlangsung, seperti dilansir dari laman al-Jazeera pada Selasa (9/6).

1.     Menutup Mulut Saat Konfrontasi Berujung Kartu Merah

Pemain yang menutupi mulut dengan tangan, lengan, atau jersey saat terlibat konfrontasi akan langsung menerima kartu merah. Aturan ini diterapkan untuk mencegah tindakan diskriminatif atau penghinaan yang sulit dibuktikan secara visual.

Namun, tindakan menutupi mulut dalam percakapan biasa yang tidak bersifat konfrontatif tidak akan dikenai hukuman.

2.     Keluar Lapangan untuk Memprotes Wasit Dilarang Keras

Pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit akan mendapat kartu merah. Hukuman serupa juga berlaku bagi ofisial tim yang mendorong atau menghasut pemain melakukan tindakan tersebut.

Jika sebuah tim menyebabkan pertandingan terhenti karena aksi protes massal, tim tersebut dapat dinyatakan kalah.

3.     Hitungan Mundur untuk Lemparan ke Dalam dan Tendangan Gawang

Editor: Hanny Suwindari
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