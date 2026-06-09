Salah Satu Wasit Terbaik FIFA Ditolak Masuk Amerika Serikat, Terancam Gagal Pimpin Laga Piala Dunia 2026?

Wasit Somalia Omar Artan ditolak masuk AS menjelang Piala Dunia 2026, meski sudah memiliki visa. (ig @omar_artan)
JawaPos.com - Menjelang Piala Dunia 2026, kontroversi kembali muncul di Amerika Serikat. Kali ini bukan soal pemain atau suporter, melainkan seorang wasit FIFA yang justru ditolak masuk ke negara tuan rumah.
Omar Abdulkadir Artan, wasit asal Somalia yang dijadwalkan bertugas pada Piala Dunia 2026, dilaporkan dipulangkan setelah tiba di Amerika Serikat. Kabar tersebut memicu tanda tanya besar karena Artan sebelumnya telah mendapatkan visa dan dinyatakan siap memimpin pertandingan di turnamen terbesar sepak bola dunia itu.
Melansir Give Me Sport, informasi awal diungkapkan jurnalis Romain Molina. Artan mengalami kesulitan dalam proses pengurusan visa dan bahkan mendapatkan bantuan dari Kedutaan Besar Somalia di Nairobi yang memberinya paspor diplomatik untuk memperlancar proses perjalanan. Namun setibanya di Amerika Serikat, langkah tersebut ternyata tidak cukup.
Baca Juga:Michael Olise Hattrick, Prancis Hancurkan Irlandia Utara dalam Laga Uji Coba Terakhir Jelang Piala Dunia 2026
"Wasit Somalia, Omar Artan, yang ditunjuk oleh FIFA untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia, ditolak masuk ke Amerika Serikat. Mengingat kesulitan yang dihadapinya dalam mendapatkan visa, dia menerima dukungan dari kedutaan Somalia di Nairobi, yang memberinya paspor diplomatik," tutur Romain Molina.
Molina menambahkan hal itu tidak cukup bagi pihak berwenang Amerika, yang segera mengirimnya kembali. Dia menyebut Artan memimpin pertandingan leg kedua final Liga Champions tahun lalu antara Pyramids FC dan Mamelodi Sundowns dan dinobatkan sebagai Wasit Terbaik Afrika 2025 versi CAF.
Laporan lain dari jurnalis Afrika Micky Jnr menyebut Artan melakukan perjalanan dari Kenya dengan transit di Turki sebelum akhirnya tiba di Amerika Serikat. Namun, dia langsung ditolak masuk dan dipulangkan kembali ke Turki tanpa penjelasan rinci yang disampaikan saat itu.
Baca Juga:Prediksi EA Sports soal Juara Piala Dunia 2026, Timnas Spanyol Dijagokan dan Lamine Yamal Top Skor
"Dia melakukan perjalanan dari Kenya, transit melalui Turki dan akhirnya tiba di Amerika Serikat. Namun setibanya di sana, dia ditolak masuk oleh pihak imigrasi dan dikembalikan ke Turki. Tidak ada penjelasan yang jelas yang diberikan," papar Micky Jnr.
Belakangan, otoritas Amerika Serikat melalui Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Dalam pernyataannya, CBP menjelaskan bahwa Artan menjalani pemeriksaan tambahan setibanya di Bandara Internasional Miami pada 6 Juni setelah terbang dari Istanbul.
Pemeriksaan tersebut disebut sebagai prosedur rutin yang dilakukan ketika petugas perlu memverifikasi informasi tertentu. Setelah proses pemeriksaan selesai, CBP memutuskan bahwa Artan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat karena ada masalah verifikasi.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?