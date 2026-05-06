Arsenal Pecahkan Rekor dan Berpeluang Juara Liga Champions dengan Status Tak Terkalahkan Musim 2025/2026

JawaPos.com – Arsenal kembali mencatatkan prestasi gemilang di Liga Champions musim 2025/2026. Tim tersebut berhasil melaju ke final dengan status tak terkalahkan sepanjang kompetisi. Pencapaian ini menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah klub.

Dilansir dari laman Transfermarkt pada Rabu (6/5), Keberhasilan ini terjadi 20 tahun setelah Arsenal terakhir kali tampil di final Liga Champions.

Pada laga semifinal, Arsenal menyingkirkan Atletico Madrid melalui agregat 2-1. Gol tunggal Bukayo Saka di Stadion Emirates menjadi penentu kemenangan tersebut.

Arsenal telah mencatatkan total 11 kemenangan dan 3 hasil imbang sepanjang turnamen. Catatan tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Real Madrid.

Dengan demikian, Arsenal resmi menjadi tim dengan rekor tak terkalahkan terbaik dalam satu musim Liga Champions.

Rekor sebelumnya dicatat Real Madrid pada musim 2023/2024. Saat itu, mereka meraih 10 kemenangan dan 3 hasil imbang tanpa kekalahan. Arsenal berhasil melampaui pencapaian tersebut dengan performa yang lebih dominan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kualitas permainan yang ditunjukkan Arsenal. Tim tampil solid di lini pertahanan serta tajam dalam serangan. Selain itu, mentalitas pemain juga menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi.

Keberhasilan melaju ke final semakin memperkuat peluang Arsenal untuk meraih gelar juara. Mereka tidak hanya unggul dari segi hasil, tetapi juga dari performa keseluruhan. Dukungan suporter turut menjadi energi tambahan bagi tim.

Pencapaian ini juga menunjukkan perkembangan signifikan Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Tim mampu bangkit dan bersaing di level tertinggi Eropa. Kini, mereka berada di ambang sejarah besar dalam dunia sepak bola.