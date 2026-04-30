4 Alasan Laga PSG vs Bayern Munich Jadi Semifinal Liga Champions Terbaik yang Pernah Ada

JawaPos.com – Pertandingan semifinal Liga Champions UEFA antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich menjadi sorotan sebagai salah satu laga terbaik sepanjang sejarah kompetisi.

Duel yang berakhir dengan skor 5-4 tersebut menghadirkan intensitas tinggi, drama, serta kualitas permainan kelas dunia. Banyak pengamat menilai laga ini melampaui sekadar pertandingan biasa karena menghadirkan hiburan maksimal bagi penonton.

Berikut 4 faktor utama yang menjadikan pertandingan tersebut dianggap sebagai salah satu yang terbaik, seperti dilansir dari laman ESPN pada Rabu (29/4).

1. Tingginya Jumlah Gol yang Tercipta dalam Satu Pertandingan

Laga ini menjadi semifinal dengan skor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir di kompetisi Eropa. Kedua tim mampu mencetak total sembilan gol dengan pola permainan yang terbuka.

Intensitas serangan yang terus terjadi membuat pertandingan berlangsung tanpa jeda ketegangan. Kondisi ini jarang terjadi di fase semifinal yang biasanya lebih berhati-hati.

2. Kualitas Lini Serang dari Kedua Tim yang Luar Biasa

Pemain seperti Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Harry Kane menunjukkan performa impresif sepanjang laga. Mereka mampu menciptakan peluang sekaligus menyelesaikannya dengan efektif.

Kreativitas dan kecepatan menjadi faktor penting dalam membongkar pertahanan lawan. Hal ini membuat pertandingan dipenuhi aksi menyerang yang menghibur.