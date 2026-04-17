Jude Bellingham vs Vinicius: Adu Mulut Panas Warnai Kekalahan Real Madrid

JawaPos.com–Kekalahan Real Madrid dari Bayern Munich di Liga Champions bukan cuma soal hasil akhir. Tapi juga penuh tensi bahkan sampai ke konflik internal di lapangan.

Sorotan tertuju pada momen panas antara Bintang Real Madrid Jude Bellingham dan Vinicius Junior yang tertangkap kamera terlibat adu mulut di tengah pertandingan yang sudah memanas.

Melansir The Express, insiden terjadi saat Vinicius membawa bola dan mencoba melakukan penetrasi ke arah gawang. Di saat yang sama, Jude Bellingham sudah berada di posisi ideal di kotak penalti dan meminta umpan.

Namun, sentuhan Vinicius kurang sempurna. Dayot Upamecano dengan cepat menutup ruang, menggagalkan peluang tersebut. Situasi itu langsung memicu reaksi dari Bellingham yang terlihat frustrasi.

Respons Vinicius? Jauh dari kata tenang.

”Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Tutup mulutmu,” ucap Vinicius.

Tak berhenti di situ, dia bahkan melanjutkan dengan teriakan dalam bahasa Portugis.

”Pergi ke neraka,” kata Vinicius.