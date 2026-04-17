Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
18 April 2026, 00.08 WIB

Jude Bellingham vs Vinicius: Adu Mulut Panas Warnai Kekalahan Real Madrid

Jude Bellingham dan Vinicius Junior terlibat adu mulut dalam laga panas Real Madrid kontra Bayern Munich. (ig @judebellingham)

JawaPos.com–Kekalahan Real Madrid dari Bayern Munich di Liga Champions bukan cuma soal hasil akhir. Tapi juga penuh tensi bahkan sampai ke konflik internal di lapangan.

Sorotan tertuju pada momen panas antara Bintang Real Madrid Jude Bellingham dan Vinicius Junior yang tertangkap kamera terlibat adu mulut di tengah pertandingan yang sudah memanas.

Melansir The Express, insiden terjadi saat Vinicius membawa bola dan mencoba melakukan penetrasi ke arah gawang. Di saat yang sama, Jude Bellingham sudah berada di posisi ideal di kotak penalti dan meminta umpan.

Namun, sentuhan Vinicius kurang sempurna. Dayot Upamecano dengan cepat menutup ruang, menggagalkan peluang tersebut. Situasi itu langsung memicu reaksi dari Bellingham yang terlihat frustrasi.

Respons Vinicius? Jauh dari kata tenang.

”Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Tutup mulutmu,” ucap Vinicius.

Tak berhenti di situ, dia bahkan melanjutkan dengan teriakan dalam bahasa Portugis.

”Pergi ke neraka,” kata Vinicius.

Momen ini memperlihatkan betapa tingginya tensi di kubu Real Madrid, di tengah tekanan besar untuk membalikkan keadaan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore