Jude Bellingham vs Vinicius: Adu Mulut Panas Warnai Kekalahan Real Madrid

Jude Bellingham dan Vinicius Junior terlibat adu mulut dalam laga panas Real Madrid kontra Bayern Munich. (ig @judebellingham)
JawaPos.com–Kekalahan Real Madrid dari Bayern Munich di Liga Champions bukan cuma soal hasil akhir. Tapi juga penuh tensi bahkan sampai ke konflik internal di lapangan.
Sorotan tertuju pada momen panas antara Bintang Real Madrid Jude Bellingham dan Vinicius Junior yang tertangkap kamera terlibat adu mulut di tengah pertandingan yang sudah memanas.
Melansir The Express, insiden terjadi saat Vinicius membawa bola dan mencoba melakukan penetrasi ke arah gawang. Di saat yang sama, Jude Bellingham sudah berada di posisi ideal di kotak penalti dan meminta umpan.
Namun, sentuhan Vinicius kurang sempurna. Dayot Upamecano dengan cepat menutup ruang, menggagalkan peluang tersebut. Situasi itu langsung memicu reaksi dari Bellingham yang terlihat frustrasi.
Respons Vinicius? Jauh dari kata tenang.
”Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Tutup mulutmu,” ucap Vinicius.
Tak berhenti di situ, dia bahkan melanjutkan dengan teriakan dalam bahasa Portugis.
”Pergi ke neraka,” kata Vinicius.
Momen ini memperlihatkan betapa tingginya tensi di kubu Real Madrid, di tengah tekanan besar untuk membalikkan keadaan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?