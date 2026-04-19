Risma Azzah Fatin
19 April 2026, 23.39 WIB

Camavinga Meminta Maaf Usai Kartu Merah yang Berujung Tersingkirnya Real Madrid dari Liga Champions UEFA

JawaPos.com  Gelandang Eduardo Camavinga menjadi sorotan setelah menerima kartu merah dalam laga Liga Champions UEFA antara Real Madrid dan Bayern Munich.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/4), insiden itu dinilai menjadi titik balik yang merugikan timnya. Akibatnya, Real Madrid harus tersingkir dari kompetisi.

Camavinga kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial kepada penggemar dan rekan setimnya. Ia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perannya dalam pertandingan.

Dalam pernyataannya, ia tetap menunjukkan loyalitas dengan menyampaikan dukungan penuh kepada klubnya.

Meski demikian, permintaan maaf belum sepenuhnya meredakan kritik dari para pendukung Real Madrid.

Banyak pihak menilai penampilannya belakangan ini mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Situasi ini semakin memperbesar tekanan terhadap pemain asal Prancis tersebut.

Selain performa, Camavinga juga menghadapi sejumlah kendala fisik sepanjang musim. Ia sempat mengalami cedera serta absen dalam beberapa pertandingan karena masalah kesehatan. Kondisi ini turut memengaruhi konsistensi penampilannya di lapangan.

Di tengah situasi tersebut, komentar dari Álvaro Arbeloa dinilai sebagai sindiran halus. Ia menyinggung pentingnya komitmen pemain terhadap klub dalam situasi sulit. Pernyataan itu semakin menambah dinamika internal di lingkungan Real Madrid.

Menjelang akhir musim, Camavinga dihadapkan pada tantangan untuk bangkit dan membuktikan kemampuannya. Sejumlah laga penting masih menanti, termasuk kompetisi domestik yang menentukan posisi klub.

Momen ini menjadi kesempatan bagi dirinya untuk memulihkan kepercayaan publik dan kontribusinya bagi tim.

