Andre Rizal Hanafi
Rabu, 13 Mei 2026 | 19.22 WIB

Barcelona Diuntungkan Usai PSG Mundur dari Transfer Julian Alvarez, Harga Tembus Rp1,7 Triliun!

Julian Alvarez (Instagram @juliaanalvarez)

JawaPos.com - Rumor transfer Julián Álvarez kembali memanaskan persaingan klub-klub elite Eropa jelang dibukanya bursa transfer musim panas. 

Namun kali ini, FC Barcelona mendapatkan kabar yang cukup menguntungkan dalam upaya mereka memburu striker asal Argentina tersebut.

Klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, dikabarkan tidak lagi menjadikan Álvarez sebagai target utama untuk memperkuat lini serang musim depan. 

Keputusan itu disebut berasal langsung dari pelatih PSG, Luis Enrique, yang kini lebih fokus mencari profil pemain lain sesuai kebutuhan timnya.

Kondisi tersebut membuat peluang Barcelona untuk mendatangkan penyerang milik Atlético Madrid itu semakin terbuka. 

Sebelumnya, Barça diyakini cukup khawatir harus bersaing dengan kekuatan finansial PSG dalam perebutan tanda tangan sang pemain.

Nama Julián Álvarez memang terus menjadi sorotan sepanjang musim ini. Meski baru bergabung dengan Atlético Madrid belum lama ini, performanya tetap menarik perhatian banyak klub besar Eropa. 

Ketajamannya di depan gawang serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini serang membuatnya dianggap sebagai salah satu striker paling potensial saat ini.

Dikutip dari laporan media Spanyol Marca menyebutkan bahwa PSG sebenarnya pernah mencoba mendekati Álvarez ketika sang pemain memutuskan hengkang dari Manchester City. 

