Anthony Gordon Jadi Incaran Bayern Munich Jelang Jendela Transfer Musim Panas Dibuka

JawaPos.com – Klub raksasa Jerman, Bayern Munich, mulai melirik pemain sayap Anthony Gordon sebagai target transfer.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/4), Langkah ini dilakukan menjelang dibukanya jendela transfer musim panas.

Anthony Gordon dinilai sebagai sosok yang mampu memperkuat lini serang tim.

Ketertarikan Bayern Munich tidak terlepas dari kebutuhan tim untuk meningkatkan daya saing di sektor ofensif.

Pelatih Vincent Kompany menginginkan persaingan yang lebih ketat di lini depan. Ia menilai Gordon memiliki karakteristik yang sesuai dengan strategi permainan tim.

Gordon dikenal memiliki kecepatan tinggi dan kemampuan menggiring bola yang baik. Selain itu, ia juga memiliki keunggulan dalam situasi satu lawan satu.

Kualitas tersebut membuatnya dipandang sebagai pemain yang potensial untuk berkembang di level lebih tinggi.

Pemain asal Inggris tersebut tampil impresif bersama Newcastle United pada musim 2025–2026. Ia menjadi salah satu penyerang yang menonjol di Premier League. Performa konsisten itu membuat namanya semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa.

Menurut laporan yang beredar, Bayern Munich telah mulai menjalin komunikasi awal dengan perwakilan pemain.