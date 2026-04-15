Anthony Gordon Jadi Incaran Bayern Munich Jelang Jendela Transfer Musim Panas Dibuka

Anthony Gordon (Bein Sports)
JawaPos.com – Klub raksasa Jerman, Bayern Munich, mulai melirik pemain sayap Anthony Gordon sebagai target transfer.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/4), Langkah ini dilakukan menjelang dibukanya jendela transfer musim panas.
Anthony Gordon dinilai sebagai sosok yang mampu memperkuat lini serang tim.
Ketertarikan Bayern Munich tidak terlepas dari kebutuhan tim untuk meningkatkan daya saing di sektor ofensif.
Pelatih Vincent Kompany menginginkan persaingan yang lebih ketat di lini depan. Ia menilai Gordon memiliki karakteristik yang sesuai dengan strategi permainan tim.
Gordon dikenal memiliki kecepatan tinggi dan kemampuan menggiring bola yang baik. Selain itu, ia juga memiliki keunggulan dalam situasi satu lawan satu.
Kualitas tersebut membuatnya dipandang sebagai pemain yang potensial untuk berkembang di level lebih tinggi.
Pemain asal Inggris tersebut tampil impresif bersama Newcastle United pada musim 2025–2026. Ia menjadi salah satu penyerang yang menonjol di Premier League. Performa konsisten itu membuat namanya semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa.
Menurut laporan yang beredar, Bayern Munich telah mulai menjalin komunikasi awal dengan perwakilan pemain.
Langkah ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya transfer. Klub Jerman tersebut ingin menambah pemain serbaguna yang mampu memberikan dinamisme di lini depan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja