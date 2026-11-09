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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 23.46 WIB

Persib Bandung Kembali Terpuruk, Tumbang 1-2 di Markas Java United

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Dok. Persib) - Image

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung gagal membawa pulang poin saat bertandang ke markas Java United FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Maung Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam.

Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Persib di kompetisi domestik musim 2026/27.

Dua gol cepat Java United membuat tim asuhan Igor Tolic berada dalam posisi sulit, meski sempat memperkecil ketertinggalan pada babak kedua.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengakui, lawannya memiliki organisasi permainan yang cukup baik.

Dia sebenarnya sudah memperkirakan pertandingan tidak akan berjalan mudah, terutama karena Java United mempunyai kemampuan melakukan serangan balik dengan cepat.

"Kami tahu pertandingan ini akan sulit, terutama dalam mengantisipasi serangan balik lawan," kata Igor Tolic.

Menurut dia, salah satu masalah Persib dalam pertandingan tersebut adalah hilangnya keseimbangan permainan.

Para pemain terlalu terburu-buru membangun serangan sehingga meninggalkan ruang yang bisa dimanfaatkan Java United.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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