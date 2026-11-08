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Penulis: Andika Rachmansyah
Senin, 9 November 2026 | 04.29 WIB

Java United Bungkam Persib Bandung 2-1, Pertahankan Tren Positif di Super League

Selebrasi striker Java United Gustavo Almeida usai jebol gawang Persib Bandung. (Dok. Java United)&nbsp; - Image

Selebrasi striker Java United Gustavo Almeida usai jebol gawang Persib Bandung. (Dok. Java United)&nbsp;

JawaPos.com - Java United menang tipis 2-1 atas Persib Bandung dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (8/11) malam WIB. 

Kemenangan ini sekaligus membawa Java United sukses mempertahankan momentum positifnya di Super League 2026/2027.

Mereka kini belum terkalahkan dalam enam laga terakhir dengan catatan empat kemenangan dan dua hasil imbang. 

Java United Cetak 2 Gol dalam Kurun Waktu 19 Menit

Java United berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-5 melalui Ciro Alves.

Penyerang asal Brasil yang juga mantan pemain Persib itu berhasil membawa timnya unggul lewat skema tendangan bebas. Sepakan derasnya tak mampu dibendung Teja Paku Alam. 

Persib langsung merespons gol tersebut dengan permainan sangat menyerang.

Tim berjuluk Pangeran Biru itu nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-7, tetapi tendangan keras Beckham Putra masih bisa ditepis kiper Java United, Jorge Meurer. 

Serangan demi serangan terus dilancarkan Persib. Beberapa peluang juga tercipta, tetapi Java United bermain sangat solid.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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