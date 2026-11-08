Klasemen Super League usai Persib Ditekuk Java United: Persija Tetap di Puncak

JawaPos.com - Pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027 telah rampung digelar pada Minggu (8/11/2026). Persija Jakarta masih kokoh di puncak klasemen sementara.

Persija berhasil mempertahankan posisi teratas setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11). Tambahan tiga poin membuat skuad berjuluk Macan Kemayoran itu kini mengoleksi 21 poin dari sembilan pertandingan.

Persaingan di papan atas juga berlangsung ketat. Dewa United Banten FC membayangi Persija di posisi kedua dengan koleksi 20 poin, hasil dari enam kemenangan, dua kali imbang, dan satu kekalahan.

Bali United melengkapi posisi tiga besar dengan raihan 19 poin. Serdadu Tridatu mengumpulkan enam kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari sembilan pertandingan.

Persib Kalah dari Java United, Tertahan di Posisi Kelima Sementara itu, Persib Bandung gagal memperbaiki posisinya setelah menelan kekalahan 1-2 dari Java United FC. Bertandang ke Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu malam, Maung Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah meski baru saja memastikan tiket ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Java United tampil efektif sejak awal pertandingan. Mantan pemain Persib, Ciro Alves, membuka keunggulan tuan rumah ketika laga baru berjalan lima menit.

Keunggulan Java United kemudian bertambah pada menit ke-19 melalui gol Gustavo Almeida. Persib baru mampu memperkecil ketertinggalan lewat Balsa Sekulic pada menit ke-70. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari kekalahan.

Hasil minor itu membuat Persib masih tertahan di peringkat kelima klasemen Super League 2026/2027. Tim besutan Igor Tolic tersebut mengoleksi 16 poin dari lima kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Persib kini terpaut tiga poin dari Madura United yang menempati posisi keempat dengan raihan 19 poin. Situasi tersebut membuat persaingan untuk menembus empat besar semakin menarik memasuki pekan berikutnya.