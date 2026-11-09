Igor Tolic Soroti Permainan Persib Bandung pada Babak Pertama saat Kalah Lawan Java United

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyoroti permainan timnya pada babak pertama saat kalah 1-2 dari Java United dalam pertandingan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Persib Bandung menelan kekalahan di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11), setelah kebobolan dua gol pada babak pertama.

Igor Tolic mengatakan, para pemainnya tampil terlalu terburu-buru sehingga kehilangan struktur permainan dan memberikan ruang bagi lawan untuk menciptakan peluang.

Kondisi itu dimanfaatkan Java United untuk mencetak dua gol melalui Ciro Alves pada menit kelima dan Gustavo Almeida pada menit ke-19.

"Kemudian, dari tembakan pertama mereka yang mengarah ke gawang, kami kebobolan. Setelah itu, gol kedua juga tercipta. Menghadapi tim seperti ini, sangat sulit untuk mencetak gol," kata Tolic dilansir dari Antara.

Memasuki babak kedua, Persib menunjukkan peningkatan permainan dengan menciptakan sejumlah peluang untuk memperkecil ketertinggalan.

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Namun, Maung Bandung hanya mampu mencetak satu gol melalui Balsa Sekulic pada menit ke-70 sehingga gagal menyamakan kedudukan.

"Pada babak kedua, mereka bertahan, sementara kami menciptakan cukup banyak peluang. Namun, pada akhirnya kami tetap kalah," ujar Tolic.