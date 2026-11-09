Oscar Bruzon Akui Bhayangkara FC Kesulitan Hadapi PSS Sleman

JawaPos.com - Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon mengakui, timnya tidak menjalani pertandingan yang mudah saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Meski sempat tertinggal lebih dahulu, The Guardians of Saburai berhasil membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (8/11) sore, berjalan cukup ketat.

Hasil imbang ini sekaligus membuat Bhayangkara FC terhindar dari kekalahan dalam lawatan ke markas PSS Sleman.

Meski demikian, Oscar menilai timnya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Salah satu hal yang disorot pelatih asal Spanyol tersebut adalah penyelesaian akhir para pemain.

Bhayangkara FC tercatat memiliki tiga peluang emas dalam situasi satu lawan satu dengan penjaga gawang PSS pada babak pertama.

Sayangnya, tidak satu pun peluang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol.