Prediksi Skor PSS Sleman vs Bhayangkara FC: Super Elja Wajib Menang demi Keluar dari Zona Degradasi

JawaPos.com — PSS Sleman membidik kemenangan atas Bhayangkara FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Minggu (8/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Berbekal kemenangan telak 6-0 atas PSGC Ciamis, Super Elang Jawa bertekad mengamankan tiga poin untuk memperbesar peluang keluar dari zona degradasi.

Pertandingan PSS Sleman vs Bhayangkara FC dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Duel ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sama-sama berusaha menemukan konsistensi setelah menjalani delapan pertandingan liga.

PSS Sleman membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Super League 2026/2027.

Tim asuhan Pieter Huistra masih terjebak di peringkat ke-16 dengan koleksi empat poin, sedangkan Bhayangkara FC menempati urutan kedelapan dengan 11 poin.

Selisih tujuh poin tersebut memperlihatkan perbedaan pencapaian kedua kesebelasan sepanjang awal musim.

Namun, performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan persaingan di Stadion Maguwoharjo berpotensi berlangsung sengit.