PSPS Pekanbaru Evaluasi Kekalahan dari Bhayangkara, Akhyar Soroti Kesalahan Pemain

PSPS Pekanbaru evaluasi kekalahan 1-3 dari Bhayangkara. (Dok. I.League)
JawaPos.com – Kekalahan dari Bhayangkara Lampung FC menjadi bahan evaluasi bagi PSPS Pekanbaru menjelang pertandingan lanjutan Championship 2026/2027. Pelatih PSPS, Akhyar Ilyas, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek, terutama menjaga konsentrasi dan mengurangi kesalahan saat menghadapi lawan dengan kualitas lebih baik.
PSPS Pekanbaru harus mengakui keunggulan Bhayangkara Lampung FC dengan skor 1-3 dalam pertandingan perdana I.League Cup 2026/2027 di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Rabu (4/11). Hasil tersebut tentu bukan sesuatu yang diharapkan Askar Bertuah, terlebih pertandingan berlangsung di hadapan pendukung sendiri.
Akhyar Ilyas menilai kekalahan tersebut tidak terlepas dari sejumlah kesalahan kecil yang dilakukan anak asuhnya. Situasi itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Bhayangkara hingga berujung pada tiga gol ke gawang PSPS.
Menurutnya, PSPS sebenarnya memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan lebih baik. Namun, menghadapi tim dengan kualitas pemain yang lebih tinggi membuat beberapa pemain kehilangan ketenangan.
Kondisi tersebut semakin terasa setelah PSPS kebobolan lebih awal. Para pemain dinilai semakin gugup sehingga kesalahan yang seharusnya bisa dihindari justru kembali terjadi.
"Beberapa kesalahan kecil bisa dimanfaatkan oleh lawan. Saya pikir tiga gol Bhayangkara itu karena kesalahan kami sendiri, bukan dari hasil dan peluang yang cukup baik. Mudah-mudahan kekalahan ini menjadi yang terakhir. Kami fokus lagi ke liga pada pertandingan Minggu malam nanti," ujar Akhyar.
Dia berharap pengalaman menghadapi Bhayangkara bisa menjadi pelajaran penting bagi timnya. Apalagi, PSPS akan kembali menjalani pertandingan kompetisi dengan target meraih hasil maksimal.
Akhyar mengakui kualitas lawan turut memengaruhi permainan tim. Menurutnya, pemain PSPS sempat kesulitan keluar dari tekanan, terutama setelah gawang mereka lebih dahulu kebobolan.
"Kesalahan-kesalahan kecil itu mungkin karena bertemu tim bagus, jadi sedikit gugup. Kemudian mereka bisa keluar dari tekanan itu. Sayangnya, kami terlalu cepat kebobolan sehingga pemain kami tambah gugup. Saya pikir ke depan tidak boleh terjadi lagi. Kami akan belajar dari situasi ini," jelasnya.
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Pelatih berusia tersebut menegaskan bahwa evaluasi harus segera dilakukan agar kesalahan serupa tidak kembali terulang. PSPS masih memiliki target untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A Championship 2026/2027.
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