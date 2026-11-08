PSS Sleman Gagal Raih Tiga Poin usai Ditahan Bhayangkara FC 1-1

JawaPos.com - PSS Sleman gagal meraih tiga poin setelah ditahan imbang Bhayangkara FC dengan skor 1-1 dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Minggu (8/11).
PSS Sleman beberapa kali mampu menciptakan peluang, tetapi tim berjuluk Super Elang Jawa itu harus puas bermain imbang dengan tim tamu di kandang sendiri.
Momentum serangan PSS Sleman ke pertahanan Bhayangkara FC yang cukup berarti terlihat pada menit ke-22 saat tendangan Gustavo Tocantins membobol gawang tim tamu.
Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap berada dalam posisi offside. Hingga babak pertama berakhir, skor masih 0-0.
Memasuki babak kedua, PSS Sleman akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-50 melalui Jajang Mulyana.
Dia berhasil membobol gawang Bhayangkara FC lewat sundulan keras setelah memanfaatkan tendangan sudut.
PSS Sleman pun unggul 1-0 atas Bhayangkara FC.
Pada menit ke-76, situasi mendebarkan terjadi ketika para pemain berebut bola di kotak penalti PSS Sleman.
Pemain Bhayangkara, Sani Rizki Fauzi kemudian menyambar bola dan berhasil membobol gawang PSS Sleman.
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