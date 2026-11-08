Brandon Scheunemann Debut bersama Madura United saat Laskar Sape Kerrab Hajar Arema FC 3-0

JawaPos.com - Madura United FC tidak hanya meraih tiga poin saat mengalahkan Arema FC dengan skor 3-0 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam, juga menjadi momen penting bagi pemain muda Brandon Scheunemann.

Pemain berusia 21 tahun tersebut akhirnya mendapatkan kesempatan menjalani debut resmi bersama Laskar Sape Kerrab. Pelatih Madura United, Jose Gomes, memasukkannya pada penghujung pertandingan ketika tim sudah unggul tiga gol atas Arema FC.

Brandon Scheunemann Jalani Debut Brandon masuk menggantikan penyerang asal Bulgaria, Dimitar Georgiev Mitkov, pada menit ke-94. Meski hanya mendapatkan kesempatan bermain dalam waktu singkat, debut tersebut tetap menjadi pengalaman berharga bagi pemain bernomor punggung 16 itu.

Kesempatan ini sekaligus menjadi langkah awal bagi Brandon untuk menunjukkan kemampuannya bersama Madura United. Dia berharap bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain pada pertandingan berikutnya dan memberikan kontribusi nyata bagi tim.

Debut tersebut terasa semakin spesial karena terjadi dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan meyakinkan. Madura United mampu mengamankan tiga poin setelah mencetak tiga gol tanpa balas ke gawang Arema FC.

Brandon juga berharap kemenangan dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut bisa menjadi kebahagiaan bagi para pendukung Madura United. Dia turut mendedikasikan hasil positif itu untuk seluruh masyarakat Madura.

Baginya, kemenangan tersebut bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Dia ingin terus berkembang dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh tim pelatih.

M. Riski Afrisal Kembali Merumput Selain Brandon, pertandingan melawan Arema FC juga menjadi momen kembalinya M. Riski Afrisal ke lapangan. Pemain muda tersebut sebelumnya harus menepi karena mengalami cedera pada masa pramusim.

Riski Afrisal juga mendapatkan kesempatan bermain pada menit ke-94. Dia masuk menggantikan Gali Freitas dan kembali merasakan atmosfer pertandingan setelah melewati masa pemulihan.