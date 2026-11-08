Isenmulang Kalteng FC Curi Tiga Poin di Markas Persita, Ardi Ramdani Bersyukur

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC berhasil membawa pulang tiga poin penting dari markas Persita Tangerang pada pekan kesembilan Super League 2026/27. Kemenangan tipis 1-0 di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (7/11) malam, disambut rasa syukur oleh para pemain, termasuk Ardi Ramdani.

Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Isenmulang Kalteng FC. Pasalnya, mereka harus menghadapi Persita yang tampil cukup konsisten dan belum terkalahkan sejak kompetisi musim ini dimulai.

Isenmulang Kalteng FC Redam Tekanan Persita Pertandingan berjalan tidak mudah bagi tim tamu. Persita mampu memberikan tekanan intens sepanjang laga dan beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Isenmulang Kalteng FC. Namun, kedisiplinan lini belakang membuat Persita kesulitan mencetak gol.

Isenmulang Kalteng FC akhirnya mampu memanfaatkan peluang untuk mencetak gol pada babak kedua. Adilson Silva menjadi penentu kemenangan setelah berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Gol tunggal tersebut sekaligus memastikan Isenmulang Kalteng FC mengamankan tiga poin dalam lawatan mereka ke Serang. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa tim mampu menghadapi tekanan dari salah satu lawan yang sedang berada dalam performa positif.

Ardi Ramdani Bersyukur atas Kemenangan Ardi Ramdani mengaku bersyukur dengan hasil yang berhasil diraih timnya. Pemain bernomor punggung 18 itu menilai Persita merupakan lawan yang memiliki kualitas pemain serta skema permainan yang patut diwaspadai.

Menurutnya, para pemain Isenmulang Kalteng FC sudah memahami tantangan yang akan dihadapi sebelum pertandingan berlangsung. Karena itu, seluruh pemain berusaha menjaga fokus dan menjalankan instruksi pelatih dengan baik selama pertandingan.

Ardi juga menilai keberhasilan tim meredam serangan Persita tidak lepas dari kedisiplinan seluruh pemain. Mereka mampu bekerja sama untuk menjaga pertahanan meski harus menghadapi tekanan tuan rumah hampir sepanjang pertandingan.

Isenmulang Kalteng FC Keluar dari Zona Tiga Terbawah Tambahan tiga poin membuat posisi Isenmulang Kalteng FC mengalami perbaikan di klasemen sementara Super League 2026/27. Mereka kini menempati peringkat ke-15 dan berhasil keluar dari zona tiga terbawah.