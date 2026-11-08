Ciro Alves Jebol Gawang Mantan, Java United Unggul 2-0 atas Persib Bandung

Java United unggul 2-0 atas Persib Bandung di babak pertama dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027. (Dok. INstagram/@java.utd)
JawaPos.com - Java United unggul 2-0 atas Persib Bandung pada babak pertama pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (8/11/2026) malam WIB.
Dua gol tuan rumah dicetak oleh Ciro Alves dan Gustavo Almeida. Menariknya, Ciro merupakan mantan pemain Persib Bandung.
Java United berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-5 melalui Ciro Alves. Penyerang asal Brasil tersebut membawa timnya unggul lewat skema tendangan bebas. Sepakan kerasnya tidak mampu dibendung kiper Persib, Teja Paku Alam.
Persib langsung merespons gol tersebut dengan permainan menyerang. Tim berjuluk Pangeran Biru itu nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-7. Namun, tendangan keras Beckham Putra masih bisa ditepis kiper Java United, Jorge Meurer.
Serangan demi serangan terus dilancarkan Persib. Sejumlah peluang tercipta, tetapi Java United tampil solid dalam bertahan. Tuan rumah yang lebih banyak berada di bawah tekanan praktis mengandalkan serangan balik cepat.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-19. Gustavo Almeida berhasil membawa Java United unggul 2-0 atas Persib setelah sundulannya gagal diantisipasi Teja Paku Alam.
Gol itu berawal dari umpan panjang Vander Tavares yang mengarah kepada Yakob Sayuri. Bola kemudian diteruskan kepada Gustavo Almeida yang langsung menyambarnya dengan sundulan hingga berbuah gol.
Persib sejatinya lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Namun, permainan agresif yang diterapkan Pangeran Biru justru membuat mereka kebobolan dua gol dalam 19 menit pertama.
Persib masih mendominasi permainan, tetapi terlihat lebih berhati-hati dalam membangun serangan. Pangeran Biru mendapatkan peluang terbaik pada menit ke-35. Namun, sundulan Uilliam Barros masih melenceng, meski menerima umpan matang dari Beckham Putra.
Java United tampil solid meski terus mendapat tekanan dari tim tamu. Hingga babak pertama berakhir, Persib gagal memperkecil ketertinggalan. Laskar Kepodang Emas, julukan Java United, pun sementara unggul 2-0 atas Pangeran Biru.
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