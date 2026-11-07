Prediksi Skor ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam: Tim Tamu Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - ADO Den Haag akan menjamu Sparta Rotterdam pada pekan ke-12 Eredivisie 2026/2027 di Bingoal Stadium, Sabtu (7/11/2026). Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen, terutama ADO Den Haag yang sedang kesulitan keluar dari zona bawah.

ADO Den Haag menghadapi pertandingan ini dengan modal kurang meyakinkan. Sebagai tim promosi, mereka belum mampu menjaga konsistensi sepanjang kompetisi. Tiga kekalahan beruntun di liga membuat posisi ADO Den Haag semakin tertekan. Hingga pekan ke-11, mereka baru mengumpulkan enam poin dan menempati peringkat ke-17.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi ADO Den Haag. Namun, mereka harus segera memperbaiki sejumlah kelemahan, terutama di lini pertahanan. Dari 11 pertandingan, ADO Den Haag sudah kebobolan 24 gol dan belum sekalipun mencatatkan clean sheet.

Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Sparta Rotterdam yang datang dengan kepercayaan diri lebih baik. Tim tamu berada di posisi ke-14 dengan koleksi 12 poin. Mereka juga baru saja mengakhiri tren negatif setelah meraih kemenangan tandang pada pertandingan sebelumnya.

Sparta Rotterdam memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah. Salah satunya adalah Milan Zonneveld yang sudah mencetak tujuh gol sepanjang musim ini. Ketajamannya diharapkan kembali menjadi pembeda dalam pertandingan nanti.

Selain mengandalkan penyelesaian akhir Zonneveld, Sparta Rotterdam diperkirakan mencoba memanfaatkan kelemahan ADO Den Haag dalam mengantisipasi bola udara dan serangan dari sisi sayap. Meski demikian, lini belakang Sparta juga belum sepenuhnya solid setelah kebobolan 26 gol.

Di kubu tuan rumah, Evan Rottier menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Kreativitasnya dalam membangun serangan sudah menghasilkan empat assist. ADO Den Haag juga memiliki Nigel Thomas dan Yannick Eduardo yang bisa memberikan ancaman melalui kecepatan serta serangan balik.

Prediksi Susunan Pemain ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam Kedua tim diperkirakan tetap menggunakan pendekatan menyerang meskipun memiliki masalah di sektor pertahanan. ADO Den Haag kemungkinan mengandalkan formasi 4-3-3, sedangkan Sparta Rotterdam diprediksi turun dengan skema 3-2-4-1.

Dari sisi komposisi pemain, ADO Den Haag diperkirakan mengandalkan Kilian Nikiema di bawah mistar, dengan Evan Rottier sebagai salah satu motor serangan. Sementara itu, Sparta Rotterdam kemungkinan menempatkan Michael Brouwer sebagai penjaga gawang dan Milan Zonneveld di lini depan.