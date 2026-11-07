Prediksi Skor Fortuna Sittard vs Telstar: Ujian Berat Justin Hubner di Eredivisie

JawaPos.com - Fortuna Sittard akan menjamu Telstar pada pekan ke-12 Eredivisie 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Fortuna Sittard Stadion, Sabtu (7/11/2026) pukul 22.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Fortuna Sittard untuk kembali meraih kemenangan sekaligus membalas kekalahan telak 1-4 dari Telstar pada pertemuan terakhir. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, diperkirakan kembali menjadi bagian penting dari kekuatan tuan rumah.

Fortuna Sittard memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Mereka baru saja menahan imbang Feyenoord dengan skor 1-1 di De Kuip. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim yang sedang berusaha menjaga posisinya di papan atas klasemen.

Sebaliknya, Telstar datang dengan hasil berbeda di kompetisi domestik. Meski baru saja menang 4-1 atas Sparta Rotterdam di KNVB Beker, performa mereka di Eredivisie masih belum konsisten. Telstar bahkan masih berada di papan bawah klasemen dan membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi.

Justin Hubner Jadi Andalan Lini Belakang Fortuna Sittard Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan dalam pertandingan ini. Bek berusia 23 tahun tersebut tampil penuh selama 90 menit ketika Fortuna Sittard menghadapi Feyenoord. Ia menjadi bagian dari trio pertahanan bersama Syb van Ottele dan Rodrigo Guth.

Kepercayaan pelatih terhadap Hubner juga terlihat dari kesempatan bermain yang didapatkannya sepanjang musim. Ia tercatat menjadi starter dalam 12 pertandingan liga. Konsistensi tersebut membuat pemain Timnas Indonesia itu semakin penting dalam menjaga kestabilan lini belakang Fortuna Sittard.

Hubner juga memiliki pengalaman membantu tim dalam situasi bola mati. Ia sempat dipercaya menjadi eksekutor penalti ketika Fortuna Sittard menghadapi Sparta Rotterdam di KNVB Beker dan berhasil menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, Fortuna Sittard sedang berusaha mempertahankan tren positif. Tambahan satu poin dari markas Feyenoord membuat mereka mengoleksi 19 poin dari 11 pertandingan dan menempati posisi keenam klasemen sementara.

Catatan lima kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan menunjukkan bahwa performa Fortuna Sittard cukup kompetitif. Gol Shiloh 't Zand pada menit ke-86 ketika menghadapi Feyenoord juga memperlihatkan kemampuan mereka untuk tetap memberikan perlawanan hingga pertandingan mendekati akhir.