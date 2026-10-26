Persik Bidik Poin di Markas Persija, Imanol Garcia Yakin Bisa Redam Alexander Jeremejeff

Gelandang Persik Kediri, Imanol Garcia, bertekad bekerja ekstra untuk menguasai lini tengah untuk mempersempit ruang gerak Alexander Jeremejeff. (Dok. I.League)
JawaPos.com – Gelandang Persik Kediri, Imanol Garcia, bertekad bekerja ekstra untuk menguasai lini tengah saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh Super League 2026/2027. Menurutnya, penguasaan lini tengah dapat mempersempit ruang gerak Alexander Jeremejeff yang menjadi andalan Macan Kemayoran di lini serang.
Persik akan bertandang ke markas Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (26/10), pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Macan Putih karena tuan rumah tengah berada dalam tren positif.
Persija saat ini memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan koleksi 15 poin dari enam pertandingan. Macan Kemayoran juga menunjukkan produktivitas tinggi dengan torehan 15 gol.
Jeremejeff menjadi salah satu pemain andalan Persija di lini depan. Striker asal Swedia tersebut telah mencetak enam gol dan menempati posisi teratas daftar pencetak gol sementara Super League musim ini. Bahkan, empat gol di antaranya tercipta dalam tiga pertandingan terakhir Persija.
Garcia menyadari bahwa Jeremejeff akan menjadi ancaman serius bagi Persik. Meski demikian, gelandang asal Spanyol itu optimistis Macan Putih mampu meredam ketajaman penyerang tersebut.
"Saya tahu Alexander Jeremejeff pemain bagus dan berbahaya. Dia topskorer sementara. Kalau kami menguasai lini tengah, saya kira dia akan jarang dapat bola enak untuk bikin gol," kata Garcia, dilansir dari laman I.League, Senin (26/10).
Selain Jeremejeff, Garcia juga menyoroti kualitas pemain sayap Persija. Menurutnya, Macan Kemayoran memiliki kemampuan untuk membangun serangan dan mencetak gol melalui kedua sisi lapangan.
Karena itu, Persik harus tampil kompak untuk membatasi pergerakan pemain sayap Persija sekaligus mencegah mereka mengirimkan umpan silang berbahaya ke area pertahanan.
"Kami akan bermain secara tim. Kami akan saling mengisi dan membantu di permainan. Terutama bagaimana dua sayap Persija Jakarta tak mudah masuk atau memberi umpan silang ke pertahanan kami," tuturnya.
Kendati menghadapi lawan yang berada di puncak klasemen, Garcia tetap optimistis Persik mampu memberikan perlawanan. Ia juga berharap timnya bisa membawa pulang poin dari Jakarta.
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