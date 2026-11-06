Bukan Laga Mudah, Regi Aditya Siapkan Strategi Persipura Jayapura Hadapi Deltras FC

JawaPos.com – Persipura Jayapura menyadari tidak akan mudah membawa pulang poin saat menghadapi Deltras FC pada pekan kesembilan Championship 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11), dalam pertandingan terakhir putaran pertama kompetisi musim ini.

Mutiara Hitam menghadapi tantangan cukup berat. Meski berstatus sebagai tim tamu, Persipura akan bermain di stadion yang menjadi kandang Deltras FC. Situasi tersebut berpotensi menghadirkan tekanan lebih besar, terutama dari dukungan suporter tuan rumah.

Selain faktor kandang, kekuatan Deltras juga menjadi perhatian Persipura. Tim berjuluk The Lobster itu dinilai memiliki komposisi pemain yang solid serta kualitas permainan yang patut diwaspadai.

Pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, tidak menampik bahwa Deltras merupakan lawan yang kuat. Dia memahami posisi dan kualitas calon lawannya tersebut. Namun, hal itu tidak membuat Persipura datang dengan keraguan.

Regi menilai setiap pertandingan selalu memiliki peluang yang bisa dimanfaatkan. Menurutnya, Deltras tetap memiliki celah yang dapat dieksploitasi apabila Persipura mampu bermain disiplin dan memaksimalkan setiap kesempatan.

Dia juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak hanya terpaku pada kekuatan lawan. Persipura harus melihat pertandingan secara objektif dan menjalankan strategi yang telah disiapkan.

"Ya, kami tahu Deltras saat ini ada di atas. Tapi, kami pun harus bisa melihat secara objektif. Mereka tim yang kuat, tim yang solid, punya kekuatan tim yang baik juga. Bukan berarti kami tidak bisa mengambil kelengahan-kelengahan dalam pertandingan," ujar Regi Aditya.

Persipura Siapkan Diri untuk Tutup Putaran Pertama Persipura mengaku telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi pertandingan ini. Regi berharap seluruh pemain bisa menunjukkan kesiapan maksimal, baik dari sisi taktik maupun mental bertanding.

Menurutnya, kesiapan tim menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan hasil pertandingan. Apalagi, laga melawan Deltras merupakan kesempatan bagi Persipura untuk menutup putaran pertama dengan hasil positif.