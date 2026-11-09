PSIS Semarang Hajar Sumsel United 4-1, Fariz Julinar Maurisal Tegaskan Komitmen

JawaPos.com - PSIS Semarang akhirnya kembali merasakan kemenangan setelah melewati empat pertandingan tanpa meraih tiga poin. Hasil positif tersebut diraih Laskar Mahesa Jenar saat bertandang ke markas Sumsel United dalam pertandingan pekan kesembilan Championship 2026/2027, Sabtu (7/11/2026).

Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, PSIS Semarang tampil meyakinkan dan berhasil membawa pulang kemenangan telak 4-1.

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Hasil ini sekaligus menjadi penutup manis bagi perjalanan mereka pada putaran pertama kompetisi musim ini.

PSIS Semarang Akhiri Tren Negatif Sebelum menghadapi Sumsel United, PSIS memang sedang mengalami periode sulit. Dalam empat pertandingan sebelumnya, tim kebanggaan masyarakat Semarang tersebut hanya mampu mengumpulkan dua poin.

Dua hasil imbang didapat ketika bertandang ke markas PSGC Ciamis dan saat menjamu Persikad Depok. Sementara itu, dua kekalahan dialami ketika bermain di kandang sendiri melawan Persiraja Banda Aceh serta saat bertandang ke markas PSMS Medan.

Rentetan hasil tersebut membuat PSIS membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim. Kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan dengan baik ketika menghadapi Sumsel United.

PSIS membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui gol bunuh diri Kenneth Ngwoke. Deri Antony Corfe kemudian menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-38.

Memasuki babak kedua, PSIS semakin menjauh setelah Jonathan Ezequiel Bustos mencetak gol ketiga pada menit ke-58. Laurensius Amanat Sabda kemudian memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-79.

Sumsel United sempat memperkecil ketertinggalan melalui Kenneth Ngwoke pada menit ke-81. Namun, gol tersebut tidak mengubah hasil akhir. PSIS tetap keluar sebagai pemenang dengan skor 4-1.

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