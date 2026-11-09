Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 14.58 WIB

PSIS Semarang Hajar Sumsel United 4-1, Fariz Julinar Maurisal Tegaskan Komitmen

PSIS Semarang akhirnya kembali merasakan kemenangan usai melewati empat pertandingan tanpa tiga poin. (Dok. Instagram/@psisfcofficial) - Image

PSIS Semarang akhirnya kembali merasakan kemenangan usai melewati empat pertandingan tanpa tiga poin. (Dok. Instagram/@psisfcofficial)

JawaPos.com - PSIS Semarang akhirnya kembali merasakan kemenangan setelah melewati empat pertandingan tanpa meraih tiga poin.

Hasil positif tersebut diraih Laskar Mahesa Jenar saat bertandang ke markas Sumsel United dalam pertandingan pekan kesembilan Championship 2026/2027, Sabtu (7/11/2026).

Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, PSIS Semarang tampil meyakinkan dan berhasil membawa pulang kemenangan telak 4-1.

Hasil ini sekaligus menjadi penutup manis bagi perjalanan mereka pada putaran pertama kompetisi musim ini.

PSIS Semarang Akhiri Tren Negatif

Sebelum menghadapi Sumsel United, PSIS memang sedang mengalami periode sulit. Dalam empat pertandingan sebelumnya, tim kebanggaan masyarakat Semarang tersebut hanya mampu mengumpulkan dua poin.

Dua hasil imbang didapat ketika bertandang ke markas PSGC Ciamis dan saat menjamu Persikad Depok. Sementara itu, dua kekalahan dialami ketika bermain di kandang sendiri melawan Persiraja Banda Aceh serta saat bertandang ke markas PSMS Medan.

Rentetan hasil tersebut membuat PSIS membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim. Kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan dengan baik ketika menghadapi Sumsel United.

PSIS membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui gol bunuh diri Kenneth Ngwoke. Deri Antony Corfe kemudian menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-38.

Memasuki babak kedua, PSIS semakin menjauh setelah Jonathan Ezequiel Bustos mencetak gol ketiga pada menit ke-58. Laurensius Amanat Sabda kemudian memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-79.

Sumsel United sempat memperkecil ketertinggalan melalui Kenneth Ngwoke pada menit ke-81. Namun, gol tersebut tidak mengubah hasil akhir. PSIS tetap keluar sebagai pemenang dengan skor 4-1.

Fariz Julinar Maurisal Tegaskan Komitmen untuk PSIS

Baca Juga:Carlos Pena Ungkap Penyebab Kalah dari Isenmulang, Rekor Sempurna Persita Terhenti

Kemenangan di Palembang juga mendapat respons dari COO PSIS Semarang, Fariz Julinar Maurisal. Melalui akun Instagram pribadinya, @farizjulinarmaurisal, Fariz menyampaikan pesan yang menggambarkan komitmennya untuk terus mendampingi dan memperjuangkan klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bernardo Tavares Akui Persebaya Punya Banyak Pekerjaan Rumah Usai Kalah dari Persija - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Akui Persebaya Punya Banyak Pekerjaan Rumah Usai Kalah dari Persija

Senin, 9 November 2026 | 07.01 WIB

Carlos Pena Ungkap Penyebab Kalah dari Isenmulang, Rekor Sempurna Persita Terhenti - Image
Sepak Bola Indonesia

Carlos Pena Ungkap Penyebab Kalah dari Isenmulang, Rekor Sempurna Persita Terhenti

Senin, 9 November 2026 | 06.56 WIB

Sumsel United Gratiskan Tiket Lawan PSIS, Ajak Masyarakat Penuhi Stadion Jakabaring - Image
Sepak Bola Indonesia

Sumsel United Gratiskan Tiket Lawan PSIS, Ajak Masyarakat Penuhi Stadion Jakabaring

Sabtu, 7 November 2026 | 07.49 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore