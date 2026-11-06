Terpuruk di Papan Bawah, Persiba Balikpapan Isyaratkan Belanja Pemain di Januari 2027

Persiba Balikpapan menyiapkan tambahan pemain pada bursa transfer Januari demi memperbaiki performa tim. (Dok. I.League)
JawaPos.com — Persiba Balikpapan mulai mempertimbangkan langkah besar untuk memperbaiki performa tim pada putaran kedua Championship 2026/2027. Pelatih kepala Persiba, Ega Raka Galih, mengisyaratkan bakal memanfaatkan bursa transfer paruh musim untuk menambah kekuatan skuad Beruang Madu.
Langkah tersebut dinilai perlu setelah Persiba belum mampu menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi musim ini. Tim asal Balikpapan itu baru mencatatkan satu kemenangan di fase grup dan masih tertahan di papan bawah klasemen Grup B.
Situasi tersebut membuat Persiba harus segera berbenah jika ingin memperbaiki posisi sekaligus menjauh dari ancaman degradasi. Terlebih, rentetan hasil kurang memuaskan sebelumnya turut berdampak pada posisi pelatih.
Sudirman akhirnya mengundurkan diri setelah Persiba mengalami sejumlah hasil buruk. Posisinya kemudian dipercayakan kepada Ega Raka Galih yang kini mendapat tugas untuk mengangkat performa tim.
Namun, pekerjaan Ega tidak berjalan mudah. Dalam pertandingan pertamanya bersama Persiba, ia harus melihat timnya menelan kekalahan telak 1-6 dari Bali United FC pada ajang I.League Cup 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) malam, tersebut menjadi gambaran masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tim pelatih.
Persiba juga membutuhkan tambahan kekuatan untuk bersaing dengan tim-tim lain. Ega pun tidak menampik kemungkinan adanya perubahan komposisi pemain saat bursa transfer paruh musim dibuka pada Januari 2027.
Menurutnya, kondisi Persiba saat ini membutuhkan tambahan amunisi agar tim bisa tampil lebih kompetitif.
"Masih ada sekitar lima pertandingan menuju bursa transfer Januari. Saat ini kita fokus memaksimalkan pemain yang ada terlebih dahulu sambil berkoordinasi dengan manajemen. Yang pasti, melihat posisi kita di papan bawah, tentu kita harus menambah pemain," ujar Ega Raka Galih.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Persiba kemungkinan akan mengevaluasi komposisi skuad. Koordinasi dengan manajemen juga menjadi bagian penting untuk menentukan kebutuhan pemain yang harus didatangkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022