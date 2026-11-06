Terpuruk di Papan Bawah, Persiba Balikpapan Isyaratkan Belanja Pemain di Januari 2027

JawaPos.com — Persiba Balikpapan mulai mempertimbangkan langkah besar untuk memperbaiki performa tim pada putaran kedua Championship 2026/2027. Pelatih kepala Persiba, Ega Raka Galih, mengisyaratkan bakal memanfaatkan bursa transfer paruh musim untuk menambah kekuatan skuad Beruang Madu.

Langkah tersebut dinilai perlu setelah Persiba belum mampu menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi musim ini. Tim asal Balikpapan itu baru mencatatkan satu kemenangan di fase grup dan masih tertahan di papan bawah klasemen Grup B.

Situasi tersebut membuat Persiba harus segera berbenah jika ingin memperbaiki posisi sekaligus menjauh dari ancaman degradasi. Terlebih, rentetan hasil kurang memuaskan sebelumnya turut berdampak pada posisi pelatih.

Sudirman akhirnya mengundurkan diri setelah Persiba mengalami sejumlah hasil buruk. Posisinya kemudian dipercayakan kepada Ega Raka Galih yang kini mendapat tugas untuk mengangkat performa tim.

Persiba Butuh Tambahan Amunisi Namun, pekerjaan Ega tidak berjalan mudah. Dalam pertandingan pertamanya bersama Persiba, ia harus melihat timnya menelan kekalahan telak 1-6 dari Bali United FC pada ajang I.League Cup 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) malam, tersebut menjadi gambaran masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tim pelatih.

Persiba juga membutuhkan tambahan kekuatan untuk bersaing dengan tim-tim lain. Ega pun tidak menampik kemungkinan adanya perubahan komposisi pemain saat bursa transfer paruh musim dibuka pada Januari 2027.

Menurutnya, kondisi Persiba saat ini membutuhkan tambahan amunisi agar tim bisa tampil lebih kompetitif.

"Masih ada sekitar lima pertandingan menuju bursa transfer Januari. Saat ini kita fokus memaksimalkan pemain yang ada terlebih dahulu sambil berkoordinasi dengan manajemen. Yang pasti, melihat posisi kita di papan bawah, tentu kita harus menambah pemain," ujar Ega Raka Galih.