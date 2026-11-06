Fitrah Ungkap Alasan Menangis usai Laga Melawan Melbourne Victory

Kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Kiper Persib Bandung Fitrah Maulana mengungkapkan alasan menangis setelah laga melawan Melbourne Victory pada laga keempat Grup E Liga Champions Asia Dua 2026/27 di Stadion AAMI Park.
Pada laga yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Persib itu, Fitrah sempat menjadi sorotan.
Kesalahan mengantisipasi bola berujung gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71. Gol tersebut sempat membuat Maung Bandung tertinggal 0-1.
Persib lalu membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat gol Luka Menalo dan Balsa Sekulic pada menit-menit akhir yang membawa Maung Bandung melaju ke babak 16 besar, yang kemudian membuat Fitrah menitikkan air mata.
"Saya kemarin menangis karena terharu, bangga bisa menjadi bagian dari tim ini. Semua seperti keluarga, saling mendukung, tidak menjatuhkan. Saya sangat bangga bisa bermain di tim yang saya impikan sejak kecil ini," kata Fitrah, dikutip dari laman resmi Persib, seperti dilansir dari Antara Jumat (6/11).
Dukungan dari rekan-rekan setim dan jajaran pelatih menjadi hal yang sangat berarti bagi Fitrah.
Tidak ada yang menjatuhkannya setelah kesalahan tersebut.
Sebaliknya, kebersamaan dan kepercayaan dari seluruh anggota tim membuatnya semakin menyadari arti menjadi bagian dari Persib.
Kiper jebolan Akademi Persib itu juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim pelatih serta Bobotoh yang terus memberikan dukungan, baik kepada dirinya maupun seluruh pemain.
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