Persija Hadapi PSMS di League Cup 2026/2027, Aqil Savik Bicara Target Macan Kemayoran

JawaPos.com - Persija Jakarta tidak ingin sekadar menjadikan League Cup 2026/2027 sebagai ajang memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang selama ini minim menit bermain.

Menghadapi PSMS Medan pada pertandingan perdana, Macan Kemayoran tetap memasang target meraih hasil maksimal meski tidak membawa seluruh pemain andalannya.

Kiper Persija, Aqil Savik, menegaskan bahwa timnya datang ke Medan dengan keseriusan penuh. Ia memastikan pertandingan melawan PSMS bukan sekadar kesempatan untuk melakukan rotasi pemain, melainkan bagian dari upaya Persija meraih hasil positif di kompetisi tersebut.

Persija dijadwalkan menghadapi PSMS di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi penampilan pertama Macan Kemayoran di League Cup musim 2026/2027.

Memang, ada sejumlah pemain yang selama ini menjadi pilihan utama di BRI Super League 2026/2027 tidak masuk dalam rombongan ke Medan. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Persija kehilangan kepercayaan diri. Para pemain yang dibawa dinilai memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik.

Aqil menyebut seluruh pemain sudah mendapatkan arahan dari tim pelatih. Karena itu, ia berharap setiap pemain bisa menjalankan instruksi dengan maksimal demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

"Kami tahu ini merupakan pertandingan pertama Persija di League Cup. Kami ingin meraih hasil positif di kompetisi ini dan memberikan yang terbaik dengan menjalankan instruksi yang telah diberikan tim pelatih kepada para pemain," kata Aqil dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Bagi Aqil, pertandingan melawan PSMS juga memiliki arti tersendiri. Kiper berusia 27 tahun tersebut berpeluang mendapatkan kesempatan tampil setelah belum memperoleh menit bermain di BRI Super League 2026/2027 hingga pekan kedelapan.