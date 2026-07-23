Nadeo Argawinata ke Persija Jakarta, Cyrus Margono Dipinjamkan Demi Cari Jam Terbang

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi meminjamkan penjaga gawang, Cyrus Margono, di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Langkah tersebut dilakukan manajemen agar kiper naturalisasi tersebut mendapatkan jam terbang.

Persija Jakarta meminjamkan Cyrus ke sesama klub Super League. Hanya saja, tim berjuluk Macan Kemayoran itu tidak mengungkap klub yang akan menjadi pelabuhan terbaru kiper berusia 24 tahun tersebut.

“Persija resmi meminjamkan penjaga gawang Cyrus Margono ke sesama klub Super League. Keputusan tersebut merupakan langkah strategis klub untuk memberikan ruang bermain yang lebih besar sekaligus mendukung perkembangan karier sang pemain,” tulis Persija Jakarta dalam keterangan resminya, Kamis (23/7/2026).

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menegaskan bahwa keputusan peminjaman ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan Cyrus. Sebab, ia yakin kiper berpostur jangkung itu memiliki potensi dan kualitas.

“Cyrus merupakan pemain yang memiliki potensi dan kualitas. Saat ini, hal terpenting bagi perkembangannya adalah mendapatkan kesempatan bermain dan pengalaman bertanding yang lebih banyak,” ujar Prapanca.

Prapanca berharap masa peminjaman tersebut dapat dimanfaatkan Cyrus untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membangun kepercayaan diri. Dia optimistis pengalaman yang diperoleh akan menjadi bekal berharga ketika kembali ke Persija Jakarta.

“Kami berharap masa peminjaman bersama sesama klub Super League dapat dimanfaatkan Cyrus dengan baik untuk terus meningkatkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Pengalaman tersebut tentu akan sangat berharga bagi perkembangan kariernya. Sehingga ketika kembali nanti, dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi Persija,” tutur Prapanca.

Tak heran jika Persija Jakarta mengambil langkah untuk meminjamkan Cyrus. Pasalnya, persaingan di sektor penjaga gawang semakin ketat jelang bergulirnya musim depan. Macan Kemayoran baru saja mendaratkan dua kiper baru, Aqil Savik dan Nadeo Argawinata.

Sementara itu, belum diketahui identitas klub yang akan menjadi pelabuhan sementara Cyrus. Namun, eks pemain Panathinaikos B itu santer dikaitkan dengan Malut United.