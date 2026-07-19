Eks Timnas Bosnia dan Herzegovina Perkuat Lini Tengah! Stjepan Loncar Resmi Ditebus Persija Jakarta dari Klub Kroasia

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi mendatangkan gelandang berpaspor Bosnia dan Herzegovina, Stjepan Loncar. Kehadiran pemain berusia 29 tahun ini akan memperkuat lini tengah Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pada kompetisi Super League 2026/2027.

Persija Jakarta menebus Stjepan Loncar dari klub kasta tertinggi Kroasia, NK Istra. Pasalnya, eks pemain Timnas Bosnia itu masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2027.

Hanya saja, Persija Jakarta tidak mengungkap berapa nominal transfer yang digelontorkan untuk mendatangkan Stjepan Loncar. Manajemen Macan Kemayoran hanya mengungkap bahwa sang pemain meneken kontrak berdurasi dua musim atau tepatnya hingga 2028.

Stjepan Loncar memiliki catatan cukup impresif bersama NK Istra di musim lalu. Gelandang berusia 29 tahun itu mencatatkan tiga gol dan enam assist dari 33 penampilan di semua kompetisi.

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, meyakini kehadiran Stjepan Loncar akan memperkuat lini tengah Macan Kemayoran karena latar belakang pengalamannya yang apik. Dia pun berharap gelandang Bosnia dan Herzegovina itu bisa beradaptasi dengan baik.

“Stjepan adalah pemain yang kami yakini dapat menambah kualitas serta memperkaya pilihan di lini tengah Persija. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa dan bersama Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi modal yang sangat berharga,” kata Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Minggu (19/7/2026).

“Kami berharap ia bisa membawa kualitas dan pengalaman yang ia miliki, untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Persija,” sambungnya.

Punya Segudang Pengalaman di Eropa dan Pernah Membela Timnas Bosnia dan Herzegovina Stjepan Loncar memang merupakan pemain berpengalaman. Ia memulai karier profesionalnlya bersama klub Bosnia dan Herzegovina, Siroki Brijeg, pada tahun 2015. Sejak itu, ia mulai ia mulai melanglang buana ke beberapa klub Eropa seperti Kroasia, Hungaria, Belgia, Polandia, hingga Kazahkstan.

Beberapa klub yang sempat diperkuat Stjepan Loncar adalah NK Neretvanac, Siroki Brijeg, HNK Rijeka, Ferencvaros, KV Kortrijk, FC Astana, dan Lech Poznan. Setelah itu, ia berlabuh ke NK Istra pada musim kompetisi 2024/2025.