Modal Rp 20 Ribu! Link Live Streaming I.League Cup 2026/2027 dan Jadwal 6 Laga Pembuka

JawaPos.com — I.League Cup 2026/2027 bisa ditonton melalui live streaming YouTube Liga1Match dengan berlangganan membership Rp 20 ribu per bulan, mulai Selasa (3/11/2026), saat enam pertandingan pembuka digelar di sejumlah stadion Indonesia.

Akses khusus pelanggan itu menjadi pilihan bagi penggemar untuk mengikuti persaingan klub Super League dan Championship, termasuk penampilan Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya.

Turnamen ini mempertemukan 36 tim yang akan bersaing dalam 12 grup, dengan masing-masing grup dihuni tiga peserta.

Pertemuan klub dari dua kasta kompetisi menghadirkan daya tarik tersendiri karena penonton bisa menyaksikan duel yang tidak semuanya tersedia dalam agenda liga reguler.

Pada hari pertama, tujuh tim Super League dan lima tim Championship dijadwalkan turun bertanding. Dua pertandingan dimainkan pukul 16.00 WIB, sedangkan empat laga lainnya berlangsung mulai pukul 19.00 WIB.

Bagi penggemar yang ingin menonton, informasi mengenai kanal penayangan dan syarat akses perlu diperhatikan sejak awal.

Pasalnya, siaran I.League Cup 2026/2027 di YouTube Liga1Match diperuntukkan bagi penonton yang sudah bergabung sebagai member.