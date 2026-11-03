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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 3 November 2026 | 21.12 WIB

Panduan I.League Cup 2026/2027: 38 Klub Berebut Trofi, Pemain Asing Tak Bisa Sembarangan Diganti

League Cup 2026/2027 mempertemukan 38 klub dengan pembatasan tiga pemain asing untuk membuka kesempatan lebih luas bagi pemain lokal. (Persebaya) - Image

League Cup 2026/2027 mempertemukan 38 klub dengan pembatasan tiga pemain asing untuk membuka kesempatan lebih luas bagi pemain lokal. (Persebaya)

JawaPos.com — I.League Cup Indonesia 2026/2027 dimulai pada 3 November 2026 dengan melibatkan 38 klub, dibuka lewat pertandingan PSMS Medan melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Sumatera Utara.

Turnamen yang berlangsung hingga 19 Mei 2027 ini menghadirkan perebutan trofi tambahan sekaligus membuka kesempatan bermain lebih luas bagi pemain lokal melalui pembatasan tiga pemain asing.

Bagi suporter Indonesia, kompetisi ini menawarkan pertemuan klub dari Super League dan Pegadaian Championship dalam satu panggung.

Namun, memahami format pertandingan, jalur kelolosan, hingga aturan pendaftaran pemain asing menjadi bekal penting sebelum mengikuti perjalanan tim kesayangan.

Apa Itu League Cup dan Siapa Pesertanya?

League Cup Indonesia merupakan turnamen baru yang diselenggarakan operator kompetisi I.League dengan melibatkan 38 klub dari dua kasta sepak bola Indonesia.

Ajang ini memiliki konsep tersendiri dan bukan kelanjutan Piala Indonesia yang terakhir diselenggarakan pada 2019 dengan PSM sebagai juara.

Kehadiran kompetisi tambahan sebenarnya sudah direncanakan sejak 2022, tetapi pembenahan fondasi liga lebih dahulu menjadi prioritas.

Kepastian jadwal, perizinan, benturan kalender, serta kebutuhan operasional menjadi pertimbangan sebelum turnamen baru akhirnya diperkenalkan pada musim 2026/2027.

Penyelenggaraan League Cup juga telah mendapatkan restu PSSI setelah konsepnya dipresentasikan kepada seluruh anggota Komite Eksekutif.

Editor: Edi Yulianto
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