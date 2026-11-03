Persija Waspadai Kekuatan PSMS Medan Jelang Laga Perdana Grup A League Cup 2026/2027

Selebrasi Imanol Garcia dan para pemain Persik Kediri usai membobol gawang Persija Jakarta pada pertandingan liga 1 di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Asisten pelatih Persija Jakarta, Choi In-cheul, mewaspadai kekuatan PSMS Medan jelang pertemuan kedua tim pada laga perdana League Cup 2026/2027. Ia menilai Ayam Kinantan -julukan PSMS Medan- memiliki kualitas yang patut diperhitungkan meski saat ini berkompetisi di kasta kedua sepak bola Indonesia.
Persija akan bertandang ke markas PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga pembuka Grup A sekaligus menandai dimulainya persaingan di League Cup 2026/2027.
Kedua tim sebelumnya pernah bertemu pada babak penyisihan grup Piala Presiden 2026. Dalam pertemuan tersebut, Persija berhasil mengalahkan PSMS Medan dengan skor telak 4-1. Laga tersebut sekaligus menjadi pertemuan terakhir kedua tim.
Meski demikian, hasil tersebut tidak membuat Persija memandang PSMS sebelah mata. Choi In-cheul justru menilai tim tuan rumah memiliki kualitas pemain yang baik, termasuk para pemain asingnya.
“Kami memang pernah bertemu mereka (PSMS Medan) di Piala Presiden,” ucap Choi In-cheul dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Selasa (3/11/2026).
“Namun, menurut saya, untuk tim yang saat ini bermain di kasta kedua, mereka memiliki kualitas yang sangat baik, termasuk para pemain asingnya,” sambungnya.
Penilaian Choi In-cheul bukan tanpa alasan. PSMS Medan tengah menunjukkan performa positif di ajang Championship 2026/2027 dengan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A, mengoleksi 17 poin dari delapan pertandingan.
Catatan tersebut membuat PSMS menjadi lawan yang patut diwaspadai Persija. Choi pun menegaskan bahwa timnya akan mempersiapkan diri secara maksimal demi meraih hasil positif dalam pertandingan nanti.
“Saya juga mengetahui bahwa mereka sedang berusaha maksimal untuk promosi ke kasta tertinggi musim depan dan memiliki catatan hasil yang cukup bagus,” kata dia.
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