Prediksi De Red FC vs PSM Makassar di I.League Cup 2026: Tuan Rumah Menang Tipis

Persela Lamongan punya modal kuat saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Surajaya. Laskar Joko Tingkir belum terkalahkan dalam lima laga kandang musim ini. (Dok. Persela)
JawaPos.com - De Red FC akan menghadapi PSM Makassar pada laga perdana Grup K Zona Timur 2 I.League Cup 2026, Selasa (3/11/2026).
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, tersebut dijadwalkan kick-off pukul 16.00 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi De Red FC untuk menguji kemampuan menghadapi tim yang lebih berpengalaman di kompetisi sepak bola Indonesia. Meski bermain di kandang, tim asuhan Aji Santoso diperkirakan tidak akan tampil dengan kekuatan penuh karena harus membagi fokus dengan agenda pertandingan berikutnya.
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Aji telah menyiapkan rotasi pemain untuk menghadapi PSM. Langkah tersebut dilakukan agar pemain yang selama ini minim mendapatkan menit bermain bisa memperoleh kesempatan tampil. Selain itu, kebijakan rotasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi fisik skuad menjelang pertandingan Championship melawan PSBS Biak pada 7 November mendatang.
Situasi tersebut membuat De Red harus cermat mengatur komposisi pemain. Di satu sisi, mereka ingin meraih hasil positif di I.League Cup. Namun, di sisi lain, kebugaran pemain juga perlu dijaga agar tim tetap siap menghadapi jadwal kompetisi berikutnya.
PSM Makassar berpotensi memanfaatkan kondisi tersebut. Sebagai salah satu tim yang memiliki pengalaman panjang di level tertinggi sepak bola Indonesia, Juku Eja mempunyai modal untuk menghadapi pertandingan dengan tekanan yang berbeda.
Meski begitu, De Red FC tidak bisa dipandang sebelah mata. Bermain di Surabaya memberikan keuntungan tersendiri bagi tuan rumah, terutama jika mampu memanfaatkan dukungan suporter dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.
Bagi De Red, pertemuan dengan PSM juga menjadi bagian penting dari proses perkembangan tim. Skuad yang baru terbentuk pada musim ini masih membutuhkan banyak pengalaman untuk meningkatkan pemahaman antarpemain serta membangun konsistensi permainan.
Aji Santoso diperkirakan tetap mempertahankan karakter permainan De Red, meskipun ada kemungkinan perubahan dalam pendekatan taktik. Fleksibilitas tersebut diperlukan untuk menyesuaikan strategi dengan kekuatan lawan tanpa kehilangan identitas permainan tim.
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