Prediksi Skor De Red FC vs PSBS Biak: Tuan Rumah Menang 2 Gol di Kandang Sendiri

De Red FC mengincar kemenangan kandang perdana saat menjamu PSBS Biak pada pekan kesembilan. (Dok. Instagram/@deredfcofficial)
JawaPos.com - De Red FC akan menjamu PSBS Biak Numfor dalam lanjutan pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (7/11/2026) pukul 15.30 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup B. Situasi tersebut membuat pertemuan ini menjadi kesempatan penting bagi De Red FC maupun PSBS Biak untuk mengakhiri tren kurang memuaskan yang mereka alami.
De Red FC memiliki keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Tim tentu ingin memaksimalkan status tuan rumah untuk mengamankan tiga poin. Terlebih, mereka memiliki ambisi besar untuk mengakhiri catatan buruk ketika bermain di kandang.
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Di bawah arahan Aji Santoso, De Red FC diharapkan mampu menunjukkan permainan yang lebih konsisten. Pengalaman sang pelatih bisa menjadi modal penting dalam mempersiapkan tim menghadapi pertandingan yang tidak mudah ini.
Meski demikian, De Red FC tetap perlu mewaspadai potensi kejutan dari PSBS Biak. Tim berjuluk Badai Pasifik tersebut juga datang dengan motivasi untuk mencuri poin, meskipun perjalanan mereka di kompetisi musim ini belum berjalan sesuai harapan.
PSBS Biak masih berusaha menemukan permainan terbaik setelah mengalami degradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim sebelumnya. Performa mereka sejauh ini belum cukup stabil untuk bersaing di papan atas Grup B.
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Persoalan di luar lapangan juga menjadi tantangan tersendiri bagi PSBS Biak. Sanksi FIFA terkait larangan perekrutan pemain baru membuat ruang gerak manajemen dalam membangun kekuatan tim menjadi terbatas. Kondisi tersebut turut memengaruhi pilihan pemain yang tersedia bagi tim pelatih.
Di sisi lain, catatan pertandingan tandang PSBS Biak juga belum cukup meyakinkan. Mereka perlu memperbaiki koordinasi antarlini, terutama sektor pertahanan, jika tidak ingin kembali kehilangan poin.
Menghadapi situasi tersebut, De Red FC diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Formasi 4-3-3 bisa menjadi pilihan Aji Santoso untuk memaksimalkan kekuatan lini depan sekaligus menguasai jalannya permainan.
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