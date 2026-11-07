Prediksi Skor De Red FC vs PSBS Biak, Waktunya Putus Tren Negatif di Kandang!

JawaPos.com - De Red FC membidik kemenangan kandang perdana saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (7/11) pukul 15.30 WIB.

Pelatih De Red FC, Aji Santoso, menegaskan anak asuhnya wajib mengamankan tiga poin sekaligus tetap mewaspadai PSBS yang belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan Championship 2026/2027.

Laga itu menjadi kesempatan bagi De Red FC untuk memperbaiki catatan di hadapan pendukung sendiri. Pasalnya, dari empat pertandingan kandang, mereka baru mengemas satu hasil imbang dan menelan tiga kekalahan.

Aji memastikan jika Wisal El Burji dkk menatap laga kandang ini dengan kepercayaan diri tinggi sebagai modal berharga. Hal tersebut didorong oleh kemenangan tandang meyakinkan 2-0 atas tuan rumah Deltras FC pada pertandingan pekan kedelapan lalu.

"Menurut saya pertandingan ini sangat penting. Tetapi, kami tidak boleh underestimate. (Jika meremehkan) tentu berbahaya buat kami, karena tim (PSBS) yang belum pernah menang itu bisa menjadikan motivasi untuk pecah telur di kandang kami," ujar Aji dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan, Jumat (6/11).

Juru taktik berusia 56 tahun itu menegaskan statistik buruk calon lawan justru berpotensi menghadirkan kejutan berbahaya jika pemain kehilangan fokus. Karena itu, untuk mewujudkan target tiga poin, Aji mengisyaratkan sejumlah pemain yang tampil saat menghadapi Deltras FC berpeluang kembali menjadi pilihan sejak awal pertandingan.

"Meskipun lawan berada di posisi bawah, tapi kami tidak meremehkan lawan karena mereka punya tim yang bagus. Kami tidak mau ambil risiko dengan coba-coba atau eksperimen meskipun lawan belum pernah menang, itu akan berbahaya buat kami kalau coba-coba," tegas pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang itu.

PSBS datang dengan catatan tiga gol dan 41 kali kebobolan dari delapan pertandingan. Tim berjuluk Napi Bongkar tersebut juga baru menelan kekalahan 1-3 dari tuan rumah Persiba Balikpapan pada pekan sebelumnya. Dengan sanksi pengurangan empat poin, PSBS kini menempati posisi juru kunci dengan minus empat poin.