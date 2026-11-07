Hadapi De Red FC, PSBS Biak Berharap Bisa Akhiri Rentetan Kekalahan di Surabaya

De Red FC bermain imbang 2-2 melawan Persela Lamongan. (Istimewa)
JawaPos.com - PSBS Biak berusaha bangkit saat menghadapi De Red FC pada pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/27.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (7/11). Badai Pasifik berharap bisa membawa pulang poin setelah melewati rangkaian hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Menghadapi De Red FC, PSBS Biak memiliki sedikit keuntungan dari sisi waktu pemulihan pemain. Tim asuhan Miskardi Hamin tidak menjalani pertandingan di ajang I.League Cup 2026/27 pada tengah pekan. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki waktu persiapan lebih panjang dibandingkan calon lawannya.
Sebaliknya, De Red FC harus menjalani pertandingan melawan PSM Makassar pada pekan pertama I.League Cup 2026/27, Selasa (3/11). Dengan jadwal tersebut, tim asuhan Aji Santoso hanya memiliki waktu kurang dari tiga hari untuk memulihkan kondisi pemain sekaligus mempersiapkan diri menghadapi PSBS.
Selain faktor kebugaran, catatan De Red FC saat bermain di kandang juga bisa menjadi perhatian PSBS. Dari empat pertandingan kandang yang sudah dijalani, De Red FC belum pernah meraih kemenangan. Mereka hanya mengoleksi satu hasil imbang dan menelan tiga kekalahan.
Situasi tersebut menjadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan PSBS untuk mencuri poin di Surabaya. Meski demikian, Miskardi Hamin tidak ingin memasang target berlebihan. Ia lebih menekankan pentingnya peningkatan permainan dibandingkan hasil akhir semata.
"Setiap pertandingan tentu kita ada keinginan. Tapi, keinginan dengan keberhasilan tentu berbeda-beda. Ada yang menang, yang seri, dan lainnya," ujar Miskardi.
Pelatih PSBS itu berharap timnya bisa menunjukkan perkembangan setelah mengalami dua kekalahan beruntun. Sebelumnya, Badai Pasifik takluk 0-3 dari Barito Putera, kemudian kembali kalah 1-3 saat menghadapi Persiba Balikpapan.
Miskardi ingin anak asuhnya tampil lebih baik agar bisa mendapatkan hasil yang lebih positif saat bertandang ke markas De Red FC.
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