Kendal Tornado Bikin Persebaya Waspada, Belum Terkalahkan 8 Laga!

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mewaspadai kekuatan Kendal Tornado FC menjelang pertemuan kedua tim pada laga perdana Grup G League Cup 2026/2027. Tavares tak ingin anak asuhnya terpeleset saat mengawali perjalanan di kompetisi tersebut.

Persebaya akan bertandang ke Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB. Di atas kertas, Green Force lebih diunggulkan karena bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Kendati demikian, Tavares tidak menganggap remeh Kendal Tornado. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu belum terkalahkan dalam delapan pertandingan Championship musim ini, dengan rincian empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Catatan tersebut membawa Kendal Tornado menempati posisi keempat klasemen sementara Grup B Championship 2026/2027 dengan koleksi 15 poin. Mereka juga cukup produktif dengan mencetak 16 gol dan hanya kebobolan empat kali dari delapan pertandingan.

"Kami akan bertanding melawan tim yang bagus dari Championship. Mereka memiliki banyak pemain yang sudah berpengalaman di Super League. Tim ini belum pernah kalah dalam delapan pertandingan dan telah mencetak 16 gol hanya kebobolan empat gol," kata Tavares, dikutip dari laman resmi I.League, Senin (2/11/2026).

Bernardo Tavares Waspadai Permainan Agresif Kendal Tornado Tavares mengakui Kendal Tornado merupakan tim kuat. Ia menyebut, skuad polesan Stefan Keeltjes memiliki karakter permainan agresif dan organisasi yang cukup matang.

"Bisa bermain dengan formasi empat atau lima pemain di lini belakang, serta memiliki dinamika permainan yang baik di lini depan maupun lini tengah. Singkatnya, mereka adalah tim yang kuat," imbuhnya.

Tavares menyadari Kendal Tornado bakal memberikan perlawanan sengit. Terlebih, tim tuan rumah memiliki catatan impresif di Championship yang bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

Karena itu, Tavares mewanti-wanti anak asuhnya agar tidak terpeleset pada laga perdana League Cup 2026/2027. Juru taktik asal Portugal tersebut menekankan bahwa Persebaya harus mengerahkan kemampuan terbaik demi meraih tiga poin.