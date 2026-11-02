PSIS Semarang Terpuruk, Suporter Tuntut Perubahan Setelah Hasil Imbang Melawan Persikad

Rentetan hasil buruk membuat suporter PSIS kecewa melihat permainan Laskar Mahesa Jenar. (Dok. Istimewa)
JawaPos.com – Hasil kurang memuaskan kembali didapat PSIS Semarang setelah ditahan imbang Persikad Depok pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (1/11).
Hasil tersebut menambah panjang catatan buruk Laskar Mahesa Jenar yang hanya mampu mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan terakhir.
Sebelum menghadapi Persikad, PSIS lebih dulu menelan kekalahan 1-3 dari Persiraja Banda Aceh di Stadion Jatidiri pada 9 Oktober 2026.
Baca Juga:Jadwal Indonesia League Cup 2026/2027 Dimulai 3 November, Kendal Tornado FC Tantang Persebaya
Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu kemudian bermain imbang 0-0 saat bertandang ke markas PSGC Ciamis pada 17 Oktober.
Hasil negatif berlanjut ketika PSIS menyerah 2-1 dari PSMS Medan pada 25 Oktober.
Terbaru, kesempatan meraih tiga poin di kandang sendiri kembali gagal dimanfaatkan setelah pertandingan melawan Persikad Depok berakhir tanpa pemenang.
Rentetan hasil tersebut membuat suporter PSIS mulai kecewa melihat permainan Laskar Mahesa Jenar.
Kekecewaan terlihat penonton yang hadir di tribun Stadion Jatidiri setelah PSIS bertanding nampak sejumlah chant yang berisikan kritikan.
Dari chant You Lose Every Week dan You Nothing Special hingga chants Piye piye piye maine piye maine Mahesa Jenar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022