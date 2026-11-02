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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 2 November 2026 | 15.47 WIB

PSIS Semarang Terpuruk, Suporter Tuntut Perubahan Setelah Hasil Imbang Melawan Persikad

Rentetan hasil buruk membuat suporter PSIS kecewa melihat permainan Laskar Mahesa Jenar. (Dok. Istimewa) - Image

Rentetan hasil buruk membuat suporter PSIS kecewa melihat permainan Laskar Mahesa Jenar. (Dok. Istimewa)

JawaPos.com – Hasil kurang memuaskan kembali didapat PSIS Semarang setelah ditahan imbang Persikad Depok pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (1/11).

Hasil tersebut menambah panjang catatan buruk Laskar Mahesa Jenar yang hanya mampu mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan terakhir.

Sebelum menghadapi Persikad, PSIS lebih dulu menelan kekalahan 1-3 dari Persiraja Banda Aceh di Stadion Jatidiri pada 9 Oktober 2026.

Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu kemudian bermain imbang 0-0 saat bertandang ke markas PSGC Ciamis pada 17 Oktober.

Hasil negatif berlanjut ketika PSIS menyerah 2-1 dari PSMS Medan pada 25 Oktober.

Terbaru, kesempatan meraih tiga poin di kandang sendiri kembali gagal dimanfaatkan setelah pertandingan melawan Persikad Depok berakhir tanpa pemenang.

Rentetan hasil tersebut membuat suporter PSIS mulai kecewa melihat permainan Laskar Mahesa Jenar.

Kekecewaan terlihat penonton yang hadir di tribun Stadion Jatidiri setelah PSIS bertanding nampak sejumlah chant yang berisikan kritikan.

Dari chant You Lose Every Week dan You Nothing Special hingga chants Piye piye piye maine piye maine Mahesa Jenar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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