Persikad Depok Siap Tempur di Kandang PSIS Semarang, Perebutan Poin Penting!

Persikad Depok. (Istimewa)
JawaPos.com – Persikad Depok mengincar kemenangan saat bertandang ke markas PSIS Semarang pada pekan kedelapan Championship 2026/2027.
Kedua tim akan bertemu di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (1/11) pukul 15.30 WIB, dalam pertandingan penting untuk persaingan papan atas Grup A.
Persikad datang dengan posisi yang lebih baik di klasemen sementara. Tim berjuluk Serigala Margonda tersebut menempati peringkat ketiga dengan koleksi 12 poin. Sementara itu, PSIS Semarang berada di urutan kelima dengan raihan 10 poin.
Selisih dua poin membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Kemenangan akan membuka peluang bagi Persikad untuk memperkuat posisinya, sedangkan PSIS berkesempatan memperbaiki peringkat sekaligus mendekati pesaing di atasnya.
Persikad sendiri datang ke Semarang dengan misi bangkit setelah mendapatkan hasil kurang maksimal dalam dua pertandingan terakhir. Pelatih Persikad Depok, Achmad Zulkifli, memastikan timnya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tuan rumah.
Achmad mengatakan, kondisi tim secara keseluruhan cukup baik setelah tiba di Semarang pada Sabtu sore. Ia berharap persiapan yang telah dilakukan bisa membantu para pemain tampil sesuai rencana di lapangan.
Menurutnya, seluruh elemen tim juga memiliki tekad yang sama untuk mengakhiri hasil kurang memuaskan dalam dua laga sebelumnya.
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Pelatih yang pernah membawa Persiraja tampil apik tersebut berharap para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik. Ia juga menginginkan pertandingan berlangsung menarik dan memberikan hiburan bagi masyarakat Semarang.
Optimisme serupa disampaikan bek muda Persikad, Ibnu Yazid. Pemain bernomor punggung 30 itu menegaskan bahwa seluruh penggawa timnya siap bekerja keras demi membawa pulang tiga poin dari Stadion Jatidiri.
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