Pernah Tangani PSIS dan PSBS Biak, Ega Raka Galih Kini Punya Tugas Berat di Persiba Balikpapan

JawaPos.com - Persiba Balikpapan resmi menunjuk Ega Raka Galih sebagai pelatih kepala untuk mengarungi kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Pelatih yang pernah menangani PSIS Semarang hingga PSBS Biak tersebut mendapat tugas berat untuk memperbaiki performa Beruang Madu yang belum meraih satu poin pun hingga pekan ketujuh.

Penunjukan Ega menjadi langkah Persiba untuk keluar dari situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Dari tujuh pertandingan yang sudah dijalani, klub asal Balikpapan itu selalu menelan kekalahan. Hasil tersebut membuat Persiba perlu segera berbenah agar tidak semakin tertinggal dari para pesaingnya.

Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Ega. Ia harus mampu menemukan cara untuk mengangkat performa tim sekaligus mengembalikan kepercayaan diri para pemain setelah melewati serangkaian hasil negatif.

Pengalaman Ega bersama sejumlah klub, termasuk PSIS Semarang dan PSBS Biak, diharapkan bisa menjadi modal untuk menghadapi tantangan tersebut. Meski demikian, tugasnya bersama Persiba tidak akan mudah mengingat tim membutuhkan perubahan dalam waktu yang relatif singkat.

Sebagai pelatih kepala, Ega memiliki tanggung jawab untuk menentukan pendekatan taktik yang sesuai dengan karakter pemain. Ia juga perlu mengevaluasi sejumlah aspek permainan, mulai dari organisasi tim, koordinasi antarlini, hingga konsistensi saat menghadapi tekanan lawan.

Persiba tidak hanya membutuhkan perubahan dari sisi strategi. Mentalitas pemain juga menjadi faktor penting untuk memutus rentetan kekalahan. Hasil buruk dalam tujuh pertandingan pertama berpotensi memengaruhi kepercayaan diri tim jika tidak segera diatasi.

Karena itu, kerja sama antara pelatih, pemain, dan staf pendukung akan sangat dibutuhkan. Setiap pertandingan harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kekurangan sekaligus membangun kembali kepercayaan diri tim.