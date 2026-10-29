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Penulis: Andika Rachmansyah
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.47 WIB

PSSI Tidak Toleransi Kerusuhan! Erick Thohir Kembali Singgung Pengurangan Poin

Bus rombongan The Jakmania Cikampek diserang sekelompok orang di Tol Palikanci, Senin (12/10) dini hari WIB. Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah anggota mengalami luka-luka, termasuk seorang anggota perempuan. (Dok. Jakmania Cikampek) - Image

Bus rombongan The Jakmania Cikampek diserang sekelompok orang di Tol Palikanci, Senin (12/10) dini hari WIB. Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah anggota mengalami luka-luka, termasuk seorang anggota perempuan. (Dok. Jakmania Cikampek)

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan tidak akan menoleransi kerusuhan suporter yang kembali terjadi di sepak bola nasional.

Ia meminta i.League selaku operator kompetisi dan manajemen klub bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran, termasuk kemungkinan penerapan sanksi pengurangan poin. 

Pernyataan tersebut disampaikan Erick menyusul sejumlah insiden yang mencoreng sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah kericuhan di Banten International Stadium (BIS) saat Persita Tangerang menjamu Persija Jakarta, yang berlanjut dengan insiden penyerangan suporter setelah pertandingan.

Erick menegaskan bahwa PSSI telah meminta operator kompetisi dan klub untuk menindak setiap pelanggaran sesuai regulasi yang berlaku. Menurut dia, aturan harus ditegakkan tanpa ada upaya mencari pembenaran atas tindakan anarkis yang dapat membahayakan keselamatan suporter.

"Posisi kami PSSI jelas bahwa kami meminta liga dan klub-klub untuk bertindak tegas. Itu ada aturan mainnya semua, enggak usah diputar-putar," kata Erick saat ditemui wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (29/10/2026).

Sebagai langkah pencegahan, pembatasan kehadiran suporter tim tamu telah diterapkan pada sejumlah laga yang dinilai berisiko tinggi. Erick menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan sekaligus menjaga keamanan selama kompetisi berlangsung. 

"Ketika ada pertandingan tandang, tentu kalau ada hal-hal yang tidak baik, saya rasa liga dan klub sudah mengambil kebijakan. Ada beberapa klub yang tidak boleh away untuk lawan tertentu," tutur Erick. 

Erick juga mengingatkan klub dan suporter agar memahami dampak buruk kekerasan dalam sepak bola. Dia menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi perhatian bersama agar setiap suporter dapat menyaksikan pertandingan dan kembali ke rumah dengan aman.

"Klub-klub sendiri menyadari bahwa ini sebuah kegiatan yang tidak baik buat bangsa kita ketika ada suporter yang tidak bisa pulang ke rumah dengan selamat, ya," katanya. 

Editor: Banu Adikara
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