Jelang Hadapi PSIM Yogyakarta, Mauro Jeronimo Ingatkan Borneo FC Jangan Lengah

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa)
JawaPos.com - Borneo FC tidak ingin terlena dengan posisi PSIM Yogyakarta yang masih terpuruk di papan bawah klasemen sementara BRI Super League 2026/27. Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, meminta anak asuhnya tetap waspada saat menghadapi tuan rumah pada pekan kedelapan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11) sore.
Pesut Etam datang dengan modal positif setelah berhasil mengalahkan PSS Sleman pada pertandingan sebelumnya. Kemenangan tersebut menjadi bekal bagi Borneo FC untuk kembali mengamankan tiga poin sekaligus menjaga tren positif di kompetisi musim ini.
Namun, Jeronimo menilai PSIM bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Meski belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan, tim berjuluk Laskar Mataram itu diperkirakan memiliki motivasi besar untuk memperbaiki hasil di hadapan pendukung sendiri.
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PSIM saat ini baru mengoleksi dua poin dari tujuh laga, dengan catatan dua kali imbang dan lima kekalahan. Hasil tersebut membuat mereka membutuhkan kemenangan untuk segera keluar dari tekanan dan memperbaiki posisi di klasemen.
Situasi PSIM juga tidak sepenuhnya ideal karena harus kehilangan dua pemain asing, Ze Valente dan Mauro Caballero. Keduanya tidak bisa tampil akibat sanksi Komite Disiplin PSSI.
Ze Valente mendapat hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah saat menghadapi Bhayangkara FC. Sementara itu, Caballero dijatuhi sanksi larangan tampil dalam 10 pertandingan.
Meski demikian, Jeronimo tidak ingin anak asuhnya menganggap absennya kedua pemain tersebut sebagai keuntungan besar. Menurutnya, PSIM masih memiliki pemain lain yang siap memberikan kemampuan terbaik untuk membantu tim meraih hasil positif.
Bermain di kandang sendiri juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan Borneo FC. Dukungan suporter bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain PSIM untuk tampil lebih berani sepanjang pertandingan.
Karena itu, pelatih asal Spanyol tersebut meminta timnya menjaga fokus dan tidak memberikan ruang bagi tuan rumah untuk mengembangkan permainan.
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