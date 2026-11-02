Borneo FC Tumbang di Kandang PSIM, Mauro Jeronimo Soroti Mental Pemain Muda

PSIM Yogyakarta menang atas Borneo FC Samarinda dengan skor 2-1 pada laga Super League 2028-27 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11). Borneo FC gagal mempertahankan keunggulan saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta. Mauro Jeronimo menilai timnya perlu meningkatkan intensitas dan kesiapan mental. (Kala/Antara)
JawaPos.com - Borneo FC harus pulang tanpa poin setelah kalah 1-2 dari PSIM Yogyakarta pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. Sempat unggul lebih dulu, Pesut Etam justru kehilangan keunggulan setelah tuan rumah mencetak dua gol pada babak kedua di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11/2026).
Hasil ini menjadi catatan bagi Borneo FC yang gagal mempertahankan keunggulan meski sempat memimpin hingga turun minum. Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menilai timnya belum mampu menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan.
Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Borneo FC mengalami kesulitan pada awal laga. Intensitas dalam perebutan bola dinilai masih kurang. Sejumlah kesalahan dalam operan dan kontrol bola juga membuat permainan tim tidak berjalan sesuai harapan.
"Menurut saya, pertandingan ini terbagi menjadi dua babak yang sangat berbeda. Pada 30 hingga 35 menit pertama, kami tidak bermain dengan baik. Kami kurang intensitas dalam duel-duel perebutan bola," ujar Mauro dilansir iLeague.
Meski tampil kurang meyakinkan, Borneo FC berhasil membuka keunggulan pada menit ke-33. Asgal Habib Altarik memanfaatkan umpan panjang Aditya Warman untuk membawa tim tamu unggul 1-0.
Gol tersebut membuat Borneo FC menutup babak pertama dengan keunggulan. Namun, Mauro mengakui hasil itu tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena timnya tidak banyak menciptakan peluang.
"Kami tidak setajam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meski begitu, kami menutup babak pertama dengan lebih baik setelah mencetak gol," katanya.
Memasuki babak kedua, Borneo FC sebenarnya menunjukkan perbaikan permainan. Sayangnya, peningkatan tersebut tidak cukup untuk mempertahankan keunggulan. PSIM justru tampil efektif dan mampu membalikkan keadaan dalam waktu singkat.
Adrian Purzycki menjadi pemain yang menyamakan kedudukan pada menit ke-57. Tujuh menit berselang, Savio Sheva mencetak gol melalui tembakan jarak jauh yang membawa PSIM berbalik unggul 2-1.
Borneo FC gagal mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Mauro menilai timnya perlu belajar dari kekalahan tersebut, terutama dalam menjaga konsentrasi ketika menghadapi tekanan lawan.
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