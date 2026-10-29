Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.23 WIB

Mauro Jeronimo Ungkap Penyebab Borneo FC Tak Bisa Menang Telak atas PSS Sleman

Pelatih Borrneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa) - Image

Pelatih Borrneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa)

JawaPos.com - Borneo FC berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Meski demikian, kemenangan di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) sore, tidak didapat dengan mudah. Pesut Etam justru harus menghadapi tekanan tuan rumah hingga menit-menit akhir pertandingan.

Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, mengakui timnya memiliki banyak peluang untuk mengamankan kemenangan lebih cepat. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat Borneo FC gagal memaksimalkan kesempatan yang didapat sepanjang pertandingan.

Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, Borneo FC seharusnya bisa unggul dengan selisih gol lebih besar sejak babak pertama. Dia menilai anak asuhnya tampil cukup baik, tetapi sejumlah peluang emas terbuang sia-sia.

"Pertandingan yang seru. Menurut saya, tim bermain dengan baik di babak pertama. Kami tampil apik. Saya tidak ingat persis angkanya, tetapi seharusnya kami bisa unggul setidaknya 3-0 sebelum jeda babak pertama. Kami menyia-nyiakan banyak peluang," ujar Mauro.

Masalah serupa kembali terlihat pada babak kedua. Borneo FC tetap mendapatkan kesempatan untuk menambah gol, tetapi tidak mampu memanfaatkannya secara maksimal. Kondisi tersebut membuat pertandingan tetap terbuka hingga menjelang peluit panjang.

Catatan statistik juga menunjukkan bahwa Borneo FC tidak sepenuhnya mendominasi serangan. Pesut Etam hanya melepaskan 14 tembakan dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang. Sementara itu, PSS Sleman mampu mencatatkan 23 tembakan, termasuk tujuh yang tepat sasaran.

Padahal, tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-43. Stefan Ashkovski menerima kartu kuning kedua sehingga PSS harus melanjutkan pertandingan dengan kekurangan satu pemain.

Keunggulan jumlah pemain semestinya menjadi keuntungan bagi Borneo FC. Namun, Mauro mengingatkan anak asuhnya bahwa kartu merah tidak otomatis menjamin kemenangan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Duel Sengit! Menang 1-0, Borneo FC Tekuk 10 Pemain PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Duel Sengit! Menang 1-0, Borneo FC Tekuk 10 Pemain PSS Sleman

Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.59 WIB

Prediksi Skor PSS Sleman Vs Borneo FC: Pesut Etam Curi Kemenangan di Maguwoharjo - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSS Sleman Vs Borneo FC: Pesut Etam Curi Kemenangan di Maguwoharjo

Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.35 WIB

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Siap Hentikan Langkah Pesut Etam - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Siap Hentikan Langkah Pesut Etam

Selasa, 27 Oktober 2026 | 15.04 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore