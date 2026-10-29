Mauro Jeronimo Ungkap Penyebab Borneo FC Tak Bisa Menang Telak atas PSS Sleman

JawaPos.com - Borneo FC berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Meski demikian, kemenangan di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) sore, tidak didapat dengan mudah. Pesut Etam justru harus menghadapi tekanan tuan rumah hingga menit-menit akhir pertandingan.

Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, mengakui timnya memiliki banyak peluang untuk mengamankan kemenangan lebih cepat. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat Borneo FC gagal memaksimalkan kesempatan yang didapat sepanjang pertandingan.

Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, Borneo FC seharusnya bisa unggul dengan selisih gol lebih besar sejak babak pertama. Dia menilai anak asuhnya tampil cukup baik, tetapi sejumlah peluang emas terbuang sia-sia.

"Pertandingan yang seru. Menurut saya, tim bermain dengan baik di babak pertama. Kami tampil apik. Saya tidak ingat persis angkanya, tetapi seharusnya kami bisa unggul setidaknya 3-0 sebelum jeda babak pertama. Kami menyia-nyiakan banyak peluang," ujar Mauro.

Masalah serupa kembali terlihat pada babak kedua. Borneo FC tetap mendapatkan kesempatan untuk menambah gol, tetapi tidak mampu memanfaatkannya secara maksimal. Kondisi tersebut membuat pertandingan tetap terbuka hingga menjelang peluit panjang.

Catatan statistik juga menunjukkan bahwa Borneo FC tidak sepenuhnya mendominasi serangan. Pesut Etam hanya melepaskan 14 tembakan dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang. Sementara itu, PSS Sleman mampu mencatatkan 23 tembakan, termasuk tujuh yang tepat sasaran.

Padahal, tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-43. Stefan Ashkovski menerima kartu kuning kedua sehingga PSS harus melanjutkan pertandingan dengan kekurangan satu pemain.