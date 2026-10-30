Jadwal Padat Menanti Borneo FC, Mauro Jeronimo Andalkan Rotasi Pemain

Borneo FC jaga kebugaran pemain di tengah jadwal padat. (Dok. Antara)
JawaPos.com - Jadwal padat dan perjalanan antarkota menjadi tantangan yang harus diperhitungkan tim pelatih Borneo FC.
Meski begitu, Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang tiga poin dari markas PSS Sleman setelah menang dengan skor 2-1.
Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Pesut Etam yang harus menghadapi jadwal padat di BRI Super League 2026/27.
Tim asuhan Mauro Jeronimo tersebut baru saja menjalani tiga pertandingan dalam kurun waktu 10 hari.
Mauro mengakui, kemenangan di Sleman memberikan tambahan motivasi bagi para pemain.
Namun, dia juga menyadari bahwa menjaga kebugaran skuad menjadi pekerjaan penting agar Borneo FC tetap mampu bersaing pada pertandingan berikutnya.
Menurut pelatih asal Spanyol itu, rotasi pemain menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk menjaga kondisi tim di tengah jadwal yang cukup menguras tenaga.
"Kemenangan selalu menjadi motivasi. Perlu diingat bahwa kami baru saja menjalani tiga pertandingan dalam 10 hari, ditambah dengan perjalanan," tutur Mauro Jeronimo.
"Kami juga mencoba melakukan rotasi pemain agar tim memiliki tenaga yang lebih segar," ujar Mauro Jeronimo.
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